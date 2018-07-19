закрыть
19 июля 2018, четверг, 12:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Ученые назвали продукты, которые увеличат уровень интеллекта

3
  • 19.07.2018, 8:03
  • 2,618

Всем известная рыба находится далеко не на первом месте.

Группа ученых из Национального института здравоохранения в Мэриленде в ходе длительного наблюдения смогли определить конкретные продукты, которые способны увеличить уровень интеллекта у человека.

Специалисты назвали продукты, которые будут полезны не только для здоровья сердца, но и для мозга. При этом всем известная рыба находится далеко не на первом месте.

Самым эффективным продуктом для интеллекта являются лесные ягоды. К примеру, богатая на антиоксиданты клюква поможет человеку поумнеть.

На втором месте идет черника, которая не только наладит зрение, но и повысит уровень умственного развития.

Для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.

Ученые доказали, что шпинат эффективно предотвращает болезнь Альцгеймера.

Завершает рейтинг продуктов для мозга рыба, которая также помогает поумнеть.


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле