Польский дрон спас пропавшего в Гималаях альпиниста 6 19.07.2018, 8:34

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Фото: SANDY ALLAN

Невероятное счастливое известие пришло со склонов пакистанского восьмитысячника Броуд Пик.

Благодаря рекордному по своей сути полёту беспилотника (дрона) на склоне горы на отметке примерно 8000 метров был обнаружен ранее считавшийся пропавшим без вести знаменитый британский альпинист Рик Аллен (Rick Allen), пишет ski.ru.

Напомним, что Рик Аллен стал широко известен миру как первый альпинист (в паре с Сенди Алленом), который в 2012 году совершил первое в истории полное прохождение Хребта Мазено (Mazeno Ridge - самый протяженный хребет на восьмитысячнике, его длину разные источники оценивают в 10-13 км.). За это прохождение Рик и Сенди были удостоены самой престижной в мире альпинизма награды - «Золотой Ледоруб» 2013 года.

Еще 9 июля связка альпинистов в составе: Рика Аллена, Сенди Аллена (Sandy Allan), Каспера Текьели (Casper Tekieli) и Станислава Врба (Stanislav Vrba) начала штурмовое восхождение на вершину восьмитысячника из третьего высотного лагеря. Однако, из-за сильного ветра все, кроме Рика Аллена, решили не рисковать и остаться в лагере пережидать непогоду.

Сэнди Аллен и Рик Аллен (Sandy Allan и Rick Allen) в 2012 году

Во время своего соловосхождения в условиях непогоды, будучи в предвершинной зоне, он сорвался с сложного скального участка. Его товарищи по команде, обеспокоившись долгим отсутствием Рика, вышли по маршруту к вершине, но они лишь нашли его наручные GPS-часы и никаких следов самого альпиниста.

Спустя 36 часов безрезультатных поисков в пределах отметки 7500 метров, Рик был объявлен пропавшим без вести... и вскоре его товарищи по команде, считая что прошло слишком много времени для выживания в таких высокогорных условиях без бивачного снаряжения и продовольствия, даже объявили о том, что Рик считается погибшим....

Однако, уже вскоре наступил неожиданный переломный момент спасоперации: один из членов японской команды замечает на отметке 7500 метров рюкзак Алена. После этого, находящийся в базовом лагере соседнего восьмитысячника К2 польский альпинист Бартек Баргель (Bartek Bargel), занимающийся документированием проекта своего брата - Анджея Баргеля, решает использовать дрон для облета склонов горы.

«У меня был дрон DJI mavic pro, но чтобы он смог летать на таких высотах, мне пришлось его перепрограммировать», - отметил Бартек.

Благодаря беспилотнику Бартека, удалось рассмотреть склон горы вплоть до отметок 8000 метров! Именно там, в предвершинной зоне и был обнаружен пропавший ранее Рик Аллен! Он был жив, но передвигался с большим трудом.

Бартек Баргель (Bartek Bargel) со своим дроном в Пакистане

Тут же, из третьего высотного лагеря была организована спасательная операция, целью которой была доставка продовольствия и медикаментов Алену и его безопасный спуск вниз.

Спустя некоторое время Рик Аллен, с некоторыми ушибами и обморожениями, но, в целом, в стабильном состоянии был спущен в базовый лагерь и эвакуирован в ближайшую больницу!

Стоит отметить, что этот полет дрона на высоте примерно в 8000 метров, является своеобразным мировым рекордом, ведь ранее в высокогорьях Гималаев дроны запускали до высот в не более чем 6500 метров.

Рик Аллен (Rick Allen) во время вручения премии Золотой Ледоруб 2013

Впоследствии сам Бартек Баргель так описал своё участие в этих спасработах: «Утром 10 июля к нам в базовый лагерь подошел повар из соседнего базового лагеря и наблюдал в наш телескоп склоны гор. На Броуд Пике он заметил Рика, лежащего на самом краю серака, у двухкилометровой пропасти.

Ему очень сильно повезло, что он не упал ниже; ведь с момента срыва он скатился по склону на 300 метров!

Сначала мы думали, что он мертв, потому что Рик не двигался. Но через некоторое время мы заметили, что положение его тела изменилось и даже увидели что Рик что-то вытащил из рюкзака.

Мы продолжали наблюдать за ним. Спустя некоторое время он попытался встать и пройти пешком по склону. Но он смог сделать лишь два шага и упал животом на снег.

Около полудня того же дня я поднял в воздух дрон и сделал фото так близко от Рика, как только смог. Тем самым я точно определил его координаты на склоне горы и высоту, поскольку дрон передавал свои собственные координаты по спутниковой связи.

После этого, один из наших коллег, Пиотрек, побежал к базовому лагерю Броуд Пика, что бы узнать, находится ли в данный момент кто либо в третьем высотном лагере и может ли кто либо выйти на помощь Рику.

В базовом лагере были Каспер и его напарник Станислав, которые полагали что Рик погиб, сорвавшись в пропасть. Сэнди также был уверен в гибели Рика. Но, к счастью, в третьем лагере были альпинисты и они смогли оперативно выйти на помощь Рику»!

«Когда я впервые направил дрон к Рику, он увидел его, и, как потом он сам рассказывал мне позже, он почувствовал, что о его бедственном положении уже знают в базовом лагере и помощь близко.

Рик начал подниматься выше серака. А до этого он находился на одном месте.

Мне снова пришлось направить дрон к Рику, поскольку он начал набирать большую высоту. Затем, подлетев к нему, я направил дрон по кратчайшей прямой линии по направлению к спаскоманде, чтобы показать Рику путь к ним. Рик понял мой маневр и начал идти в правильном направлении и спустя некоторое время его нашли альпинисты из спаскоманды», - добавил Бартек.