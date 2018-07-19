Работник «Нафтана» подогнал микроавтобус и утащил чужой гараж на свою дачу 4 19.07.2018, 10:37

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Новополоцкая милиция расследовала необычное дело.

У дачницы из садового товарищества "Нефтянник-1" около Новополоцка украли гараж. Об этом она заявила в милицию. Прибыв по вызову, милиционеры и в самом деле констатировали отсутствие гаража на своем месте, пишет abw.by.

Осмотр места происшествия, проведенный при участии экспертов Новополоцкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, дал направление поиска - след, тянущийся от места исчезновения гаража. Пройдя по нему, сотрудники милиции обнаружили пропажу, сообщает УГКСЭ по Витебской области.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что рабочий ОАО "Нафтан", не утруждая себя строительством собственного гаража, присмотрел металлическое строение в соседнем товариществе, подогнал к нему микроавтобус, зацепил и просто утащил к себе на дачу.

В отношении мужчины Новополоцким городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, ведется следствие.