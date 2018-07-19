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Ryanair отменила 600 рейсов из-за забастовки

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  • 19.07.2018, 11:10

Бортпроводники и пилоты требуют более высоких зарплат и лучших условий работы.

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 600 рейсов из-за угрозы забастовки бортпроводников в Бельгии, Португалии и Испании, сообщает «Европейская правда».

Забастовка повлияет на почти 50 тысяч пассажиров, которые забронировали рейсы из упомянутых стран 25 или 26 июля.

Ryanair извинилась за перебои в работе.

Лоукостер уже связался с пострадавшими пассажирами и сообщил, что если клиенты не получили электронного письма или SMS-сообщения, они должны рассчитывать на путешествие как запланировано.

Стоит отметить, что на забастовку ради более высоких зарплат и лучших условий работы планируют выйти пилоты в Ирландии уже на этой неделе - в пятницу, и на следующей неделе во вторник.


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