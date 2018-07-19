закрыть
19 июля 2018, четверг, 16:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Самые громкие истории с захватом заложников в Беларуси

5
  • 19.07.2018, 14:59
  • 1,255

Обзор происшествий за последние шесть лет, когда захватывали заложников.

18 июля в банке Заславля 46-летний житель города взял в заложники свою 23-летнюю беременную дочь. У напавшего мужчины был нож. Его убили, а девушка не пострадала.

Это не единственный подобный случай. «Кур'ер» сделал обзор происшествий за последние шесть лет, когда захватывали заложников.

1. Захват отделения банка в Могилёве

20 ноября прошлого года в Могилёве 28-летний гражданин России попытался ограбить отделение Беларусбанка на улице Калиновского. У него с собой был пистолет.

Мужчина в маске вошёл в банк около 15.00. Он стал угрожать пистолетом и требовать деньги. Клиенты и сотрудники банка стали заложниками. Преступник потребовал автомобиль. Пытаясь скрыться с деньгами на машине, он отстреливался, но был ранен и задержан сотрудниками милиции.

После задержания грабитель просил: «Убейте меня. Не хочу сидеть в тюрьме».

Во время обыска у мужчины нашли более 9000 белорусских рублей, 2000 рублей Центрального банка РФ, более 100 долларов и жёсткий диск с записями видеокамер из банка (преступник выдрал диск из системного блока).

Преступник имел вид на жительство в Беларуси. В сентябре этого года он приехал в Могилёв к матери.

2. Захват обменника в торговом центре

1 октября 2014 года в минском торговом центре «Счастье» 23-летний житель Мостовского района захватил в заложники 18-летнего кассира обменного пункта валют.

Парень, угрожая «предметом, внешне похожим на пистолет системы Макарова», проник внутрь обменника. Он говорил, что убьёт или искалечит девушку, если правоохранители не позволят ему скрыться с похищенными деньгами.

Фото: TUT. BY

Несколько часов переговоров ничего не дали, и было решено провести силовую операцию. Заложница в результате захвата не пострадала. Преступника ликвидировали.

3. Захватил жену

26 апреля 2017 года в посёлке Большевик Гомельского района 58-летний житель взял в заложницы собственную жену. Взамен на её освобождение он требовал $ 3000, которые в долг взяла его дочь. Иначе мужчина угрожал сжечь дом вместе с заложницей, взорвав баллон с бытовым газом.

Переговоры результатов не принесли. Дом был взят штурмом, а террориста обезвредили. Заложница не пострадала.

4. В заложницы бывшую супругу

В июле 2016 года в Добруше пьяный 55-летний мужчина взял в заложники бывшую супругу. Опергруппа, прибывшая на место происшествия, увидела, что у крыльца дома стоит голый мужчина и держит у шеи женщины штык-нож.

Сотрудники милиции смогли уговорить мужчину бросить оружие и отпустить женщину, однако затем житель Добруша скрылся в доме и вернулся уже с двумя ножами. Оперативники пригрозили применить табельное оружие, и только тогда захватчик сдался.

По информации милиции, агрессию к женщине спровоцировал раздел имущества после развода.

5. Захватил семью знакомого

В начале июня 2012 года 62-летний житель деревни Рулевщине Cенненского района ворвался в дом своего 58-летнего знакомого из соседней деревни Старая Белица и стал угрожать сельчанину и его двум дочерям ножом. Он требовал встречи с разными руководителями высшего уровня госуправления.

Из дома смогла вырваться 17-летняя дочь хозяина, которая и вызвала милицию. Ночью, когда внимание преступника ослабло, смог убежать и отец девушек.

Правоохранители решили штурмовать дом. В нём они нашли труп старшей дочери хозяина квартиры с колото-резаной раной.

В прошлом террорист был руководителем сельхозпредприятия. Односельчане рассказывали, что он строил много планов, хотел взять в аренду озеро, много встречался с чиновниками. В последнее время вёл себя странно. Говорил, что искал свою правду.


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле