Самые громкие истории с захватом заложников в Беларуси 5 19.07.2018, 14:59

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Обзор происшествий за последние шесть лет, когда захватывали заложников.

18 июля в банке Заславля 46-летний житель города взял в заложники свою 23-летнюю беременную дочь. У напавшего мужчины был нож. Его убили, а девушка не пострадала.

Это не единственный подобный случай. «Кур'ер» сделал обзор происшествий за последние шесть лет, когда захватывали заложников.

1. Захват отделения банка в Могилёве

20 ноября прошлого года в Могилёве 28-летний гражданин России попытался ограбить отделение Беларусбанка на улице Калиновского. У него с собой был пистолет.

Мужчина в маске вошёл в банк около 15.00. Он стал угрожать пистолетом и требовать деньги. Клиенты и сотрудники банка стали заложниками. Преступник потребовал автомобиль. Пытаясь скрыться с деньгами на машине, он отстреливался, но был ранен и задержан сотрудниками милиции.

После задержания грабитель просил: «Убейте меня. Не хочу сидеть в тюрьме».

Во время обыска у мужчины нашли более 9000 белорусских рублей, 2000 рублей Центрального банка РФ, более 100 долларов и жёсткий диск с записями видеокамер из банка (преступник выдрал диск из системного блока).

Преступник имел вид на жительство в Беларуси. В сентябре этого года он приехал в Могилёв к матери.

2. Захват обменника в торговом центре

1 октября 2014 года в минском торговом центре «Счастье» 23-летний житель Мостовского района захватил в заложники 18-летнего кассира обменного пункта валют.

Парень, угрожая «предметом, внешне похожим на пистолет системы Макарова», проник внутрь обменника. Он говорил, что убьёт или искалечит девушку, если правоохранители не позволят ему скрыться с похищенными деньгами.

Фото: TUT. BY

Несколько часов переговоров ничего не дали, и было решено провести силовую операцию. Заложница в результате захвата не пострадала. Преступника ликвидировали.

3. Захватил жену

26 апреля 2017 года в посёлке Большевик Гомельского района 58-летний житель взял в заложницы собственную жену. Взамен на её освобождение он требовал $ 3000, которые в долг взяла его дочь. Иначе мужчина угрожал сжечь дом вместе с заложницей, взорвав баллон с бытовым газом.

Переговоры результатов не принесли. Дом был взят штурмом, а террориста обезвредили. Заложница не пострадала.

4. В заложницы бывшую супругу

В июле 2016 года в Добруше пьяный 55-летний мужчина взял в заложники бывшую супругу. Опергруппа, прибывшая на место происшествия, увидела, что у крыльца дома стоит голый мужчина и держит у шеи женщины штык-нож.

Сотрудники милиции смогли уговорить мужчину бросить оружие и отпустить женщину, однако затем житель Добруша скрылся в доме и вернулся уже с двумя ножами. Оперативники пригрозили применить табельное оружие, и только тогда захватчик сдался.

По информации милиции, агрессию к женщине спровоцировал раздел имущества после развода.

5. Захватил семью знакомого

В начале июня 2012 года 62-летний житель деревни Рулевщине Cенненского района ворвался в дом своего 58-летнего знакомого из соседней деревни Старая Белица и стал угрожать сельчанину и его двум дочерям ножом. Он требовал встречи с разными руководителями высшего уровня госуправления.

Из дома смогла вырваться 17-летняя дочь хозяина, которая и вызвала милицию. Ночью, когда внимание преступника ослабло, смог убежать и отец девушек.

Правоохранители решили штурмовать дом. В нём они нашли труп старшей дочери хозяина квартиры с колото-резаной раной.

В прошлом террорист был руководителем сельхозпредприятия. Односельчане рассказывали, что он строил много планов, хотел взять в аренду озеро, много встречался с чиновниками. В последнее время вёл себя странно. Говорил, что искал свою правду.