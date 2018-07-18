Как освобождали заложницу в Заславле 14 18.07.2018, 20:19

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Преступник был убит на месте.

Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало видео освобождения заложницы в отделении банка в Заславле. Происшествие случилось 18 июля. 47-летний мужчина взял в заложницы 23-летнюю женщину, он был вооружен ножом. В 13:55 сработала тревожная сигнализация — в помещении банка кто-то нажал кнопку. На место выехал наряд группы задержания. А когда стало известно о заложнице, из Минска выехали бойцы спецподразделения МВД "Алмаз", передает euroradio.fm.

Правоохранители проводили со злоумышленником переговоры более двух часов. После министр внутренних дел Игорь Шуневич, руководивший операцией по освобождению заложницы, сообщил, что мужчина вел себя неадекватно, агрессивно, отказывался сложить оружие и отпустить заложницу, угрожал ей. В результате было принято решение провести штурм. По словам Шуневича, немалое значение имел тот факт, что, по предварительной информации, женщина была беременна. Во время штурма мужчина был убит, а заложница освобождена, с ней работали медики и психологи.

На видео видно, как бойцы "Алмаза" вошли в здание, но нет момента, когда мужчина был застрелен. Вероятно, его тяжело ранили и были попытки провести реанимацию.

Портал tut.by сообщает со ссылкой на нескольких жителей Заславля, что мужчина был отцом женщины. Они, якобы, пришли взять в банке кредит, а им отказали. После этого и случился "захват заложницы". Правоохранители предварительно подтвердили, что мужчина и женщина были родственниками. Однако официальные комментарии появятся позже, идет расследование. Уголовное дело возбудили по статье "Захват заложника".