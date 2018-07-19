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Госдума РФ одобрила повышение пенсионного возраста

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  • 19.07.2018, 13:56
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Законопроект поддержала только «Единая Россия».

Правительственный закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России, в четверг прошел первое чтение в Государственной думе, сообщает "Радио Свобода".

На заседании представитель "Единой России" заявил, что правящая партия поддержит пенсионную реформу. О намерении голосовать против повышения пенсионного возраста сообщали в КПРФ, Справедливой России и ЛДПР.

В итоге законопроект поддержала только "Единая Россия", имеющая парламентское большинство. За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против – 102.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня заявил, что срок обсуждения законопроекта и представления поправок к нему продлен до 24 сентября.

Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России. У здания Госдумы сегодня прошли пикеты с требованием не принимать законопроект.


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