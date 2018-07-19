По пути Венесуэлы: В правительстве РФ подготовили ограничения на доллар и импорт 19.07.2018, 16:13

Минфин России разработал специальный документ.

В правительстве России подготовили план «систематизированного ответа» на санкции Запада, который включает сокращение операций с долларом США, пошлины на импортные товары и закрытие информации о госкорпорациях, пишет finanz.ru.

Документ был подготовлен Минфином РФ, в начале июля одобрен на совещании у главы ведомства Антона Силуанова и, согласно протоколу, должен поступить в специально созданную рабочую группу.

Перечень мер, одобренных правительством, включает пять тематических блоков и 17 пунктов.

Первый из них требует к августу 2018 года разработать план по сокращению использования доллара во внешнеторговых сделках. Их предлагается проводить "преимущественно в национальных валютах".

Вероятно, частью этого плана является активное сокращение Центральным банком вложений в американский госдолг. За апрель-май ЦБ вывел из гособлигаций США 85% вложенных средств (79,2 млрд долларов) и оставил в портфеле бумаги лишь на 14,9 млрд долларов - минимум с 2007 года.

Уже согласован с ЦБ проект указания, разрешающий попавшим под санкции экспортерам не переводить на российские счета валютную выручку. Мера коснется лишь "Роснефти" и, по оценке Райффайзенбанка, позволит ей оставить на Западе до 63 млрд долларов от продажи сырья в прошлом году.

Второй блок плана посвящен компаниям, отрезанным от международных рынков. ЦБ и Минфину поручено обеспечить свободный оборот их ценных бумаг внутри РФ.

"Антимонопольный" блок призван ограничить "недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств". Он включает возможность ограничений импорта в соответствии с уже принятым Госдумой законом о противодействии "недружественным действиям США и иных государств". Усилить его предлагается указом президента и пакетом актов правительства.

Также Белый дом намерен систематизировать меры по ограничению доступа к информации о крупных российских компаниях, рискующих подпасть под санкции. К августу должно быть подправлено банковское законодательство, к сентябрю - расширены полномочия кабмина выбирать, какую именно информацию оно может закрывать.

Частично эти меры уже действуют: в конце 2017 года госкомпании получили возможность не публиковать отдельные данные закупках.

В план также включен закон о специальных административных районах - офшорных зонах внутри России, где богатейшие граждане смогут платить нулевой налог с дивидендов, которые получают от активов. Проект в начале недели был одобрен комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Отдельно Минфин должен подготовить проект ответных санкций против Украины, включая возможность "блокирования активов и запрета вывода капитала" для списка украинских физлиц - членов правительства, политиков и силовиков. Минэкономики должно представить анализ импорта РФ украинских товаров и оценить, на какие из них могут быть введены "ответные меры ограничительного характера".