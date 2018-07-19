Минское «Динамо» вышло во второй раунд Лиги Европы

Минское «Динамо» вышло во второй раунд Лиги Европы1
- 19.07.2018, 20:15
В повторном матче минчане уступили «Дерри Сити», но по сумме двух встреч смогли пройти дальше.
В повторной встрече стартового квалификационного раунда Лиги Европы минское "Динамо" на одноименном стадионе проиграло "Дерри Сити" — 1:2, передает pressball.by.
Несмотря на это поражение, столичный клуб продолжит выступление в текущем розыгрыше, поскольку неделей ранее на выезде одержал победу со счетом 2:0.
ДИНАМО Мн — ДЕРРИ СИТИ — 1:2
ДИНАМО Мн: Игнатович, Швецов, Яхая, Быков (к), Николич, Сарока (Ф.Иванов, 63), Соловей (Хващинский, 68), Жавнерчик, Сачивко, Бегунов, Гуренко (Остроух, 84).
Запасные: Горбунов, Галович, Ксенофонтов, Н.Иванов.
ДЕРРИ СИТИ: Д.Дохерти (к), Сиборн, Макэнефф, Сплэйн, Макдонаг, Рори Хейл, Рой, Фиск (Б.Дохерти, 89), Пирс, Коул, Шилз (Ронан Хейл, 71).
Запасные: Граймс, Паттерсон, Тоул, Делап, Лог.
ГОЛЫ: 0:1 — Рой (8). 1:1 — Сачивко (28). 1:2 — Ронан Хейл (75).
Предупреждения: Пирс (48), Сплэйн (53), Ронан Хейл (87).
Первый матч — 2:0.