Минское «Динамо» вышло во второй раунд Лиги Европы 1 19.07.2018, 20:15

В повторном матче минчане уступили «Дерри Сити», но по сумме двух встреч смогли пройти дальше.

В повторной встрече стартового квалификационного раунда Лиги Европы минское "Динамо" на одноименном стадионе проиграло "Дерри Сити" — 1:2, передает pressball.by.

Несмотря на это поражение, столичный клуб продолжит выступление в текущем розыгрыше, поскольку неделей ранее на выезде одержал победу со счетом 2:0.

ДИНАМО Мн — ДЕРРИ СИТИ — 1:2

ДИНАМО Мн: Игнатович, Швецов, Яхая, Быков (к), Николич, Сарока (Ф.Иванов, 63), Соловей (Хващинский, 68), Жавнерчик, Сачивко, Бегунов, Гуренко (Остроух, 84).

Запасные: Горбунов, Галович, Ксенофонтов, Н.Иванов.

ДЕРРИ СИТИ: Д.Дохерти (к), Сиборн, Макэнефф, Сплэйн, Макдонаг, Рори Хейл, Рой, Фиск (Б.Дохерти, 89), Пирс, Коул, Шилз (Ронан Хейл, 71).

Запасные: Граймс, Паттерсон, Тоул, Делап, Лог.

ГОЛЫ: 0:1 — Рой (8). 1:1 — Сачивко (28). 1:2 — Ронан Хейл (75).

Предупреждения: Пирс (48), Сплэйн (53), Ронан Хейл (87).

Первый матч — 2:0.