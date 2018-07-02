В США отчитались об успешных испытаниях гравитационной бомбы 2.07.2018, 7:35

Фото: REVEAL

Оружие необходимо для эффективного сдерживания России.

Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности NNSA провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61−12. Об этом рассказал представитель NNSA бригадный генерал Майкл Луттон, сообщает портал Military.com.

Два испытания состоялись 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. В ходе них бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit. «Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61−12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61−12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — приводит портал слова Луттона.

Это были «первые квалификационные испытания «от и до» для B61−12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit», приводит также портал заявление NNSA. «Тесты являются частью серии совместных [ВВС и NNSA] испытаний, с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения», — подчеркнули в ведомстве.

В мае представители ВВС США рассказывали об испытаниях B61−12. Отмечалось, что к тому моменту было проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Испытания ядерной бомбы B61 12-й модификации ведется с 2015 года. Сама программа ведется уже в течение семи лет.

Особенность новой авиабомбы состоит в хвостовом оперении. Оно позволяет управлять падением боеприпаса и повышать точность поражения цели.