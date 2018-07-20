Два года назад убили Павла Шеремета 3 20.07.2018, 10:23

Павел Шеремет

Следствие по делу за это время практически не продвинулось.

20 июля 2016 года в Киеве погиб известный белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет, пишет baj.by.

Профессиональное сообщество потеряло выдающегося, отважного коллегу. Друзья и родные - близкого человека. Следствие по делу за это время практически не продвинулось - не названы подозреваемые, нет ни обвиняемых.

Автомобиль, в котором Павел ехал на работу, взорвался на пересечении центральных улиц Киева. Спасти Павла было невозможно - полученные травмы были не совместимы с жизнью. Полиция сообщила, что под автомобиль была заложена взрывчатка мощностью до 600 граммов в тротиловом эквиваленте, которая управлялась дистанционно.

Президент Украины Петр Порошенко требовал от силовиков отчета о ходе расследования.

Следователи выяснили, что бомбу заложили под машину мужчина и женщина. Они попали на видео с камер наблюдения. За помощь в поиске полиция Киева, а также бывший мэр столицы объявили вознаграждение. Но следствие и до сих пор практически не продвинулось - не названы подозреваемые, нет ни обвиняемых.

Следователи называют пять версий мотива убийства Павла Шеремета:

- Журналиста могли убить из-за профессиональной деятельности в Российской Федерации и Беларуси.

- Убийцы могли готовить убийство владельца издания "Украинская правда", однако ошиблись.

- Шеремета могли убить из-за его критических публикаций в издании «Украинская правда» и выступления на радио "Вести".

- В качестве версии убийства также рассматривается дестабилизация ситуации в государстве с целью формирования ложного отрицательного восприятия общественно-политической ситуации в Украине.

- Также это могут быть конфликты в личной жизни Шеремета в связи с его семейным, коммерческим и финансовым положением.

Заместитель начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Ковтун заявлял, что в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета допрошены более трех тысяч свидетелей, однако подозреваемые до сих пор не установлены.

В июне этого года во время конференции в Киеве Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезире призвал украинские власти к скорейшему завершению расследования убийств Павла Шеремета.

Павла Шеремета похоронили 23 июля 2016 года в Минске.

«Павел был человеком, который верил, что правда может изменить мир. Нам тоже как никогда нужна правда. Про тех заказчиков, авторов выполнения этого наглого преступления. Не только для Павла, но и всей журналистики. Если мы любим Павла, поиск этой истины должен быть делом чести каждого из на », - говорила Жанна Литвина, экс-председатель ОО «Белорусской ассоциация журналистов» во время вечера памяти Павла Шеремета в Минске.

В годовщину убийства Павла Шеремета родственники и коллеги посетят могилу журналиста на Северном кладбище под Минском в 12 часов.