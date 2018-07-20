«Деноминация незаметно обчистила наши карманы» 5 20.07.2018, 13:43

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ФОто: kp.by

Как изменилась жизнь белорусов через два года после деноминации.

Два года назад, 1 июля 2016 года, в Беларуси прошла деноминация.

Kurjer.info пишет о том, как прочувствовали её случчане, как повлияла на их жизнь замена бумажных денег с многими нулями на рубли и копейки.

В период подготовки к обмену купюр представители власти разъясняли, что «деноминация — технический момент, для удобства предприятий и организаций, населения. Ни на инфляцию, ни на жизненный уровень человека, ни на какие-то сбережения предприятий, на депозиты это не повлияет». Так говорил, например, министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Случчане: Раньше 100 тысяч — это были деньги, а сейчас за 10 рублей ничего не купишь

Журналисты спросили жителей Слуцка, что изменилось в их повседневной жизни за прошедшие два года после деноминации.

Алексей, водитель: «Деноминация незаметно обчистила наши карманы. Когда нули сокращали, то цены округляли в сторону увеличения, поэтому в магазинах все цены выросли. А вот работодатели, особенно частники, расценки округлили в сторону уменьшения. Ежемесячно после деноминации я стал терять только на этом более 20 рублей (новыми). За два года расценки так и не увеличились».

Ирина, декретница: «Мы сейчас относим к мелочи даже 50 копеек, я уже не говорю о более мелких, прощаем друг другу, а в итоге набегает сумма. Мне неудобно ими пользоваться: долго стоять на кассе, не сразу найдёшь нужную монетку, да и кошелёк тяжёлый. Часто сдачу в одну копейку не жду, да и кассиры не всегда её дают. Есть 4 рубля, а на телефон в банкомате не положишь, приходится стоять очередь на почте».

Ольга, домохозяйка: «Нас нагнули с этими копейками. Мы ж думали как: нули уберут, будет проще считать. Но как-то незаметно цены на повседневные продукты выросли почти вдвое. Кажется, 55 копеек сырок глазированный — ерунда. А в переводе на старые? Деньги после деноминации реально обесценились».

Татьяна, менеджер: «После деноминации жить стала в долг. У меня несколько кредитных карточек разных банков, рассчитываюсь ими, стараюсь потом вернуть то, что взяла, в льготный период, пока не набежали проценты. Покупаю привычные для семьи продукты, а средств уходит больше. Зарплаты реально не хватает».

Светлана, медработник: «Раньше казалось, что 100 тысяч — это деньги, а сейчас за 10 рублей почти ничего не купишь. На ценниках смотрю только на рубли, на десятые и сотые внимания не обращаю, и только на кассе вижу, что общая сумма покупок больше, чем думала. После деноминации больше стала тратить на продукты, причём цены за это время выросли чуть ли не в два раза. И на коммунальные услуги расходов больше».

Василий, пенсионер: «За два года не привык к копейкам. Всегда перевожу в старые, чтобы понять, дорого ли товар стоит, а ещё сравниваю с советскими временами. Зарплата у меня была тогда 250 рублей — богатый человек. А сейчас пенсия 305 рублей — нищета».

Можно ли ещё обменять старые деньги на новые?

- До 31 декабря 2019 года — во всех банках.

- С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года — в кассах Нацбанка.

- С 1 января 2022 года обмена старых денег не будет.