Стало известно, кого отправят служить в ИТ-роту 9 20.07.2018, 15:12

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Фото: Reuters

Рота информационных технологий станет специальным подразделением ВC на базе Военной академии.

20 июля в Военной академии прошла встреча, посвященная «роте информационных технологий». На нее пришли представители белорусской армии и более 100 сотрудников компаний-резидентов ПВТ. На мероприятии озвучили подробности о новом подразделении Вооруженных сил, пишет tut.by.

Служить в ИТ-роте смогут молодые люди, которым в соответствии с законодательством предстоит проходить срочную военную службу. При этом туда попадут только те, у кого есть высшее техническое образование по ИТ-специальности. Об этом говорится в материале для журналистов, который подготовили организаторы встречи.

«Необходимо учитывать, что современная война — это высокоинтеллектуальное оружие. Это широкое использование наукоемких и ИТ-технологий, — говорится в сообщении. — Интеллектуальный потенциал Республики Беларусь огромен. Данный потенциал во многом создается также молодыми людьми, работающими в сфере информационных технологий и имеющими высшее образование по ИТ-специальности. Вполне естественно, что эта категория граждан может быть задействована в интересах обеспечения военной безопасности государства».

Рота информационных технологий станет специальным подразделением Вооруженных сил на базе Военной академии. Ее цель — «разработка программного обеспечения, специальных и прикладных программ совместно с подразделениями Военной академии, а также другими научными и учебными подразделениями».

«Задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны прежде всего, с математическим обоснованием проектов и непосредственным производством программного продукта. Для работы специалистам будет предоставлено самое современное оборудование и программное обеспечение», — говорится в документе.