Владелец раритетного «Запорожца»: Разгонялся на этом авто до 110 километров в час 20.07.2018, 17:31

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Фото: Газета Слонимская

Сегодня увидеть «Запорожец» на дороге — большая редкость.

Но в последнее время на улицах Слонима привлекает внимание раритетный автомобиль — чёрно-жёлтый "Запорожец", пишет «Газета Слонимская».

Владельцем автомобиля является слонимчанин Евгений Ярош, сварщик. При встрече с журналистами рассказал историю своего привлекательного авто.

Фото: Газета Слонимская

— Это модель ЗАЗ 968Б2 1974 года выпуска. Когда-то в этом автомобиле было ручное управление.

Евгений пояснил, что первым владельцем машины был его дедушка Михаил Харитончик. А после того, как в 1997 году дед приобрёл себе «Жигули», «Запорожец» оставил своему сыну, отцу Евгения.

Фото: Газета Слонимская

— Некоторое время на машине ездил папа, а потом её поставили на ремонт, и так она и простояла на улице более десятка лет. Я к ней уже приложил руки, когда мне было лет пятнадцать, это где-то в 2005 году. Я понимал, что в 18 лет получу права и надо будет на чём-то ездить, вот и пытался сделать, чтобы машина стала ходовой. Правда, я на тот момент не совсем знал, что с ней нужно делать. С дедом перебрали мотор в то время. Потом мне подвернулась другая машина, и я на время забыл о «Запорожце».

Фото: Газета Слонимская

После учёбы слонимчанин стал работать в деревне Партизановка, и опять ни руки, ни ноги до машины не доходили. В 2010 году ушёл в армию, а «Запорожец» продолжал стоять на улице под открытым небом. Вернувшись со службы, Евгений отправился на работу в столицу нашей родины, а железный конь продолжал его ждать.

— Лет пять я отработал в Минске, а затем вернулся в Слоним, и мечта отреставрировать автомобиль не давала покоя. И стал я потихоньку приводить в порядок «Запорожец». Дед помогал в этом деле.

— А цвет изначально у «Запорожца» такой был?

Фото: Газета Слонимская

— Нет. Он изначально был голубого цвета. Когда до покраски дело дошло, не знали, что делать, так как цвет был не очень. У нас в гараже оказалась краска чёрная и жёлтая, и мы решили, чтобы она зря не портилась, пустить её в дело. Прямо там в гараже и красили. Поменяли задние амортизаторы, переделали от 51-го газона, и тормозную систему полностью меняли, так как трубки стальные проржавели, мы поставили медные, поскольку они у нас были в гараже. Документы поменяли на новые, по-моему, в апреле. Сейчас я на нём езжу и на работу, и по делам, и просто по городу вечерком люблю прокатиться.

— А запчасти для «Запорожца» где брали?

— Все запчасти у деда были на чердаке в гараже. А вообще, так как это машина совсем древняя, на неё запчастей уже в продаже нет. И аналогов нет, ну, может если только из Украины заказывать, но это дорого. На ремонт авто ушло около трёхсот долларов. Мы решили немного модернизировать её, но пока это всё в планах. Колёса у нас пошире стандартных, разваренные. Сделали такой эксперимент, вроде бы пока удался. К сожалению, их ни на одном СТО невозможно отбалансировать, так как у этой машины свои технические свойства. Но в принципе для скорости 80 этого хватает.

Фото: Газета Слонимская

— До 80 разгоняется?

— Ну, у неё крейсерская 80. Но можно и больше. Я разгонялся на этом авто до 110 км в час, правда, с горочки. Было самому страшно. Машина маленькая, и её туда-сюда кидает, страшновато было.

Евгений также рассказал, что его автомобиль не обделён вниманием слонимчан. Правда, те, кто постарше, ещё знают, что это за марка автомобиля, а те, кто помоложе, думают, что это «Жигули».

Фото: Газета Слонимская

— Недавно меня пригласили с моим Жориком — так называют автомобиль мои друзья — принять участие в выставке автомобилей «Автолегенда» в городском парке. Очень много слонимчан с большим удовольствием фотографировались и в машине, и возле неё. Особое внимание привлёк необычный руль. Он сделан из цепи. Я это подсмотрел у ребят, которые в Москве сделали такой руль в ЗИЛе. В первой моей машине, «Рено», я тоже такой руль делал. Всё просто, всё на сварке. Когда я это делал, цепью обернул 10-литровое ведро и каждое звено прихватывал и обваривал. Цепь применил и вместо дверных ручек, так как родные где-то были потеряны. А дверь закрывать как-то надо, — с улыбкой пояснил владелец ретроавтомобиля.

Мужчина добавил, что и зеркал по заводу у автомобиля не было предусмотрено, только одно внутри машины. Ещё рассказал, что в планах у него поставить в автомобиль другой мотор, быстрее всего 1,6 жигулёвский. Стоит отметить, что в «Запорожце» мотор находится сзади, там, где у остальных автомобилей багажник.

Фото: Газета Слонимская

— Друзья просят прокатиться за рулём такого необычного автомобиля?

— Да, просят и с большим удовольствием катаются.

Фото: Газета Слонимская

— Наверное, на нём тяжелее ехать, чем на простом автомобиле?

— Тяжелее тронуться, так как моторчик слабенький и можно заглохнуть. И особенность этих машин, их коробки передач в том, что у них нет синхронизаторов и нужно с высшей передачи на низшую переходить через перегазовку, то есть делать двойной выжим сцепления. И все говорят, что если научился ездить на «Запорожце», сможешь ездить на любой машине.