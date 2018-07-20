закрыть
20 июля 2018, пятница, 19:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Британии готов национальный режим санкций против РФ после Brexit

  • 20.07.2018, 18:10

Санкции, которые вводились на уровне ЕС и других международных организаций, будут применены в британском законодательстве.

Правительство Британии разработало национальный режим санкций в отношении России, который начнет действовать после Brexit.

Об этом сообщила в интервью "Настоящему Времени" посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко.

"Все санкции, которые вводились на уровне ЕС и других международных организаций, будут применены в британском законодательстве. Мои контакты в парламенте и правительстве говорили, что британцы для себя не исключают возможности расширения санкционных списков", – сказала Галибаренко.

"Мы будем работать над тем, чтобы был персональный список людей, которые причастны к вооруженной агрессии в Украине или организации фейкового референдума в Крыму", – добавила она.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Великобритании по вопросам Европы Алан Дункан ранее уверял, что мировые санкции против Российской Федерации должны сохраниться также после выхода Соединенного королевства из состава ЕС.


популярное за неделю

Мнение

Власть ушла в безудержный загул
Власть ушла в безудержный загул Владимир Халип
Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер