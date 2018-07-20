В Британии готов национальный режим санкций против РФ после Brexit 20.07.2018, 18:10

Санкции, которые вводились на уровне ЕС и других международных организаций, будут применены в британском законодательстве.

Правительство Британии разработало национальный режим санкций в отношении России, который начнет действовать после Brexit.

Об этом сообщила в интервью "Настоящему Времени" посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко.

"Все санкции, которые вводились на уровне ЕС и других международных организаций, будут применены в британском законодательстве. Мои контакты в парламенте и правительстве говорили, что британцы для себя не исключают возможности расширения санкционных списков", – сказала Галибаренко.

"Мы будем работать над тем, чтобы был персональный список людей, которые причастны к вооруженной агрессии в Украине или организации фейкового референдума в Крыму", – добавила она.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Великобритании по вопросам Европы Алан Дункан ранее уверял, что мировые санкции против Российской Федерации должны сохраниться также после выхода Соединенного королевства из состава ЕС.