Белорус стал финалистом европейского фотоконкурса 20.07.2018, 18:19

Алексей Шлык

Фото: Ксения Кулешова

Алексей Шлык стал одним из пяти финалистов европейского конкурса ING Unseen Talent Award 2018.

Белорусский фотохудожник Алексей Шлык стал одним из пяти финалистов европейского конкурса ING Unseen Talent Award 2018, который базируется в Амстердаме.

Об этом сообщили его организаторы – фонд поддержки фотографов Unseen и транснациональная корпорация ING Group, специализирующаяся на финансах и банковском деле, передает belmir.by.

Цель конкурса – поощрять начинающих художников в их стремлении раздвигать границы современной фотографии и оказывать помощь в становлении карьеры.

Как говорится в сообщении, скауты искали талантливых фотографов по всей Европе и отобрали тех, кто больше всего впечатлил своими портфолио.

В итоге, кроме белоруса, среди финалистов конкурса оказались представители еще четырех стран – Венгрии, Финляндии, Голландии и Ирландии.

В ближайшие два месяца они пройдут обширный курс обучения, который будет вести британский художник и режиссер Айзек Джулиен.

По результатам курса финалисты создадут серию работ на тему «Новые горизонты: что обещает и чем грозит нам будущее». Они будут выставлены в Амстердаме.

И наконец, 20 сентября жюри назовет главного победителя конкурса, который сможет в итоге потратить 10 тысяч евро на свои проекты.

Также интернет-голосованием будет определен обладатель приза зрительских симпатий. Он получит заказ на создание нового проекта для коллекции ING.