Польша решила ускорить покупку ракетного комплекса у США 20.07.2018, 19:12

В Польшу будет поставлен ракетный комплекс, способный поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Министерство национальной обороны Польши решило ускорить процесс закупки в США ракетного комплекса дальнего радиуса действия, говорится в сообщении польского военного ведомства.

«Решением министра обороны Мариуша Блащака в целях ускорения поставки дивизионных боевых модулей пусковых установок ракетных комплексов Homar Министерство обороны решило прекратить процесс, продолжающийся в соответствии с принятой в 2015 году процедурой, и немедленно начать переговоры с американским правительством», — говорится в сообщении.

«Изменение формулы и ускорение программы Homar обеспечат своевременную поставку оборудования и боевые возможности ракетных войск и артиллерии в этой области», — отмечают польские военные.

На текущей неделе делегация Минобороны во главе с заместителем министра Себастьяном Хвалькем, ответственным за техническую модернизацию Войска польского, отправится в США, чтобы начать переговоры по вопросу реализации программы Homar, сообщает Минобороны.