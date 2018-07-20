Белорус, которого сравнивают с Тайсоном: Хочу внести свое имя в историю бокса 20.07.2018, 21:20

Американские журналисты сравнивают Ивана Баранчика с Майком Тайсоном, называют новым Артуро Гатти.

Иван спаррингует с топовыми боксерами, например, с Гильермо Ригондо, сотрудничает со звездным тренером Педро Диасом. Нашего парня американские журналисты сравнивают с Майком Тайсоном, называют новым Артуро Гатти. Вот почему белоруса грамотно ведут промоутеры, и карьера успешно развивается, пишет «Трибуна».

Точно известно, что следующий поединок Баранчика – за титул чемпиона мира IBF. Также его включили в состав Всемирной боксерской суперсерии, где победитель станет абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе (63,5 кг). В этой же серии выступает еще один белорус Кирилл Релих.

Иван 1993 года рождения. Он провел 18 профбоев и во всех победил. Открытая бойцовская манера белоруса мало чем напоминает партизана. Баранчик с самого начала прет на оппонентов, как в последний раз, ввязывается в бескопромиссную рубку и не сбавляет оборотов в течение боя. Посмотрите сами.

Это первое интервью Ивана белорусским СМИ.

– Следующий бой у меня будет за титул чемпиона мира IBF со шведом Энтони Йигитом. Скоро сообщат точную дату поединка. Первая пресс-конференция и встреча с соперником face to face пройдет в Москве 20 июля (в рамках громкого финала Всемирной серии бокса “Усик-Гассиев”, – Рэд.).

– Бой с Йигитом – не только за пояс чемпиона мира IBF. Одновременно это и четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии. В турнир включены самые топовые боксеры планеты. Эта новость вас взволновала?

– Сейчас я обязательно выиграю у Йигита, и на этом, я думаю, моя серия побед не завершится. Буду продолжать усиленно работать и надеюсь выиграть У всех остальных.. Недавно смотрел бой Прогрейса с Веласко (еще один участник суперсерии Реджис Прогрейс нокаутировал Хуана Веласко, – Ред.). Ничего особенного там не увидел. То же самое и Кирилл Релих (белорус, чемпион мира WBA, – Ред.), и Трояновский, которому 37 лет, и он на спаде карьеры. Мне по силам все эти бойцы.

– Вы единственный в истории Беларуси чемпион мира по боксу среди юниоров. Это все, что известно. Почему не строили карьеру в национальной сборной, не выступили на Олимпиаде?

– В любительском боксе у меня не было перспектив. Это не мое. Выступал на взрослом чемпионате мира-2011 в Баку. Не получилось завоевать путевку на Олимпиаду. И начал искать пути в профессиональный бокс.

– Не подходила любительская манера?

– Да. В любителях, где формула боя три раунда по три минуты, нет времени на разведку. Мне больше нравится 12 раундов, когда не спешишь и работаешь легко. Еще в профессиональном боксе жесткие перчатки. А я люблю хорошо ударить. Если честно, была еще одна проблема: после победы на юниорском чемпионате мира я немножко зазвездился. Но ничего страшного, все это прошло. В дальнейшем, мне кажется, этого больше не произойдет.

“Сразу были не самые сложные противники, чтобы я поверил в себя, нокаутировав пару людей”

– Наверное, попасть в США непросто…

– Когда я начал активно искать выходы в профессиональный бокс, со мной связались русскоговорящие промоутеры из компании Fight Promotions. Один из них, Макс Альперович, – тоже выходец из Беларуси. Мне предложили приехать, сделали визу. И все, с тех пор я живу в США.

– Не каждый готов рвануть в США без денег, без знания языка. И вообще, страшновато вот так круто менять жизнь.

– Никакой решимости не надо, меня в Беларуси мало что держало. Была девушка, встречались до этого три года. Побоксировал в США, вернулся на месяц в Беларусь, женился, забрал ее. Юля очень-очень сильно мне здесь помогает. Хорошо знает английский. Если у меня индивидуальная тренировка, то может где-то для меня время засечь. Готовит кушать, поддерживает меня во всем, внушает, что я лучший. Она молодец, я ее люблю.

В будущем буду приезжать на Родину, с мамой видеться. Все будет хорошо. До переезда в Америку я изучал английский, уровень был не очень хороший. Но первое время жил в Бруклине (часть Нью-Йорка, – Ред.), где много русскоговорящих людей. Сейчас живу в Майами. И здесь английский не всегда нужен, больше испаноговорящих. Профессиональную лексику – джеб, хук и так далее – я изучил. С тренером общаюсь спокойно. Если говорить на свободные темы, то немножко затрудняюсь, но могу что-то объяснить.

– Как складывалась американская карьера на первом этапе?

– Когда прилетел в Нью-Йорк в октябре 2014-го, начал тренироваться у Гэри Старка и Андрэ Розье. Хорошие тренеры, дали мне большой толчок, чтобы я реально улучшил технику и начал думать во время поединка. В первые полгода провел пять боев. Сразу были не самые сложные противники, чтобы я поверил в себя, нокаутировав пару людей. Чтобы появились силы, азарт, чтобы я дальше покорял Америку. Потом было по четыре боя в год.

– Почему вы ушли от Розье и Старка?

– Настало время, когда они не могли дать мне больше техники. К тому же, в зале стало много людей, новеньким парням уделялось больше внимания. А со мной работали мало. И я решил, что не расту как боксер. Конечно, тренеры сначала обижались, но как есть, так есть. Таким образом, я переехал в Лос-Анджелес. Там со мной работал россиянин Эдуард Кравцов. Мы провели один бой, и его назначили тренером сборной России. Готовить меня в Америке он уже не мог. Поэтому я тренировался у Эрни Завала, помощника Фредди Роуча. Но это обычный тренер, который дает стандартную школу, ничему новому он меня не научил.

Около пяти месяцев я не боксировал. Вернулся в Бруклин, пять месяцев сидел без тренера. В итоге, решил переехать в Майами и попробовать тренироваться у Педро Диаcа (кубинский доктор педагогических наук, работал с четырьмя национальными сборными, топ-тренер в профессиональном боксе, – Ред.). Но и, вроде, пошло. Он дает задания, которые действительно помогают мне в ринге.

– Много ли приходится тренироваться?

– У нас обычно по две тренировки в день. Начинаем в 7 утра или в 11 утра. Вторая тренировка либо в 4 вечера, либо в 6 вечера. Педро Диас дает кубинскую школу бокса. Он непредсказуем. Мы никогда не знаем, что будет на занятиях. Он очень грамотный человек, пишет книги, подходит к процессу обоснованно, мне нравится.

“Я белорус, конечно же! Просто родился в России»

– Свободного времени у вас, так понимаю, немного. Как вы проводите воскресенья? В Майами жара, наверное, бани не популярны.

– Почему? Я вчера, например, в сауне был. Но вообще очень жарко. В зале душно, много сил уходит во время спаррингов. Но благодаря этому могу подготовиться лучше своих соперников в функциональном плане.

– Прошу прощения, но некоторые эксперты сравнивают вас с Артуро Гатти и Русланом Проводниковым, мол, лезет в рубку, как танк…

– Еще говорят, что при этом слишком много пропускаю…

– Так вот, некоторые отмечают, что это опасная манера ведения боя. Мол, сопернику экстракласса легко ее раскусить. А рубака в таких случаях не только проигрывает, но и ломается морально.

– Если судить по бою с Абелем Рамосом, то сравнение с Артуро Гатти допустимо. Так как я в этом бою очень много пропустил и очень много нанес ударов. В бою с Петром Петровым я не изменил своей тактике: постоянно шел вперед первым номером, прессинговал, поддавливал. Но, хочу заметить, я стал меньше пропускать. Мы с Педро Диасом больше работаем над защитой. А так, да, мне льстят сравнения с такими громкими именами, как Руслан Проводников и Артуро Гатти.

– Как вам живется в США в плане финансов?

– Даже когда я начал проводить хорошие (более прибыльные, – Ред.) бои, то по жизни не шикую, деньгами не сорю. Но от боя к бою мне хватает. Так, чтобы отложить, подкопить – пока что не получается, не такие уж и высокие гонорары у меня.

– Кто придумал вам бойцовское прозвище the Beast (в переводе на русский “Зверь”, – Ред.)? Сами или кто-то другой?

–В 2014 году ребята из Fight Promotions сбросили мой спарринг промоутеру Лу ДиБелла (один из самых влиятельных промоутеров мира, – Ред.), он прокомментировал одним словом: Beast. С тех пор это мой бойцовский никнейм.

– Давайте сразу расставим акценты. Иногда вас называют белорусом, иногда – россиянином. Родились вы в Амурске. Кто вы?

– Я белорус, конечно же! Просто родился в России. А когда мне было 8 месяцев, меня родители перевезли в Беларусь. Рассказывали о том перелете, как в самолете установили специальную люльку, и я спал всю дорогу… Всю сознательную жизнь до выезда в США жил в Беларуси. Поэтому, конечно же, белорус я.

– Что вас вдохновляет карабкаться на вершину боксерского Олимпа?

– Мотивации у меня более чем достаточно. Во-первых, я хочу хорошо жить в финансовом плане. Хочу внести свое имя в историю бокса. Это для меня очень важно. Хочу оставить след, чтобы обо мне знали и вспоминали.

– Надеюсь, что у вас получится победить Йигита, а потом подобрать ключики к другим конкурентам.

–Так и будет.