На Комсомольской углубляют сливы для дождевой воды 20.07.2018, 22:45

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Улицу больше не будет затапливать?

На «пешеходке» из-за технических работ атмосфера уже не та: пыльно, шумно, внешний вид портят экскаваторы и мешки с песком у входа в заведения. Без этого пока не обойтись, передает «Рэспубліка».

Прогноз погоды снова обещает грозы и ливни. Ведутся ли на пешеходной улице работы, чтобы не допустить новых подтоплений? Отправляемся туда. Рабочий, который представился Иваном, прочищает от листьев и грязи дождевые лотки:

— Делаю это, чтобы ничто не мешало оттоку воды. А вон там рабочие на экскаваторе углубляют сливы. Те, что были раньше, оказались не приспособленными для такого количества осадков.

Анастасия, администратор салона красоты «Сороки» на Революционной, вспоминает: — Три раза нас топило. Вода затекала в помещение. Нашим посетительницам пришлось выбираться из салона через окна, потому что дверь не могли открыть — там было настоящее озеро! Помогают мешки с песком, которыми нас обеспечили. Ждем, пока наладится ситуация.

С аналогичной проблемой столкнулось заведение «Закон Бутерброда»: официант Игорь рассказывает, что в кафе пару дней назад воды налилось по щиколотку. Юрий, работник ресторана «Гаштет», и вовсе жалуется: после таких подтоплений придется провести серьезный ремонт.

Михаил Жих, главный инженер коммунального строительно-эксплуатационного унитарного предприятия «Мінская спадчына», уверяет: проблема будет решена в ближайшее время — в течение 2—3 недель:

— Проблема не в Революционной улице, а в системе водоотведения на Немиге. Ливневый коллектор просто не справляется с таким большим объемом воды. Нагрузка в последние дни превышала допустимые нормы в 4—5 раз! Подтапливается, естественно, наиболее низкая точка — улица Революционная. Меры принимаются оперативно: сделаны защитные ограждения входов заведений, ведется мониторинг, круглосуточные дежурства и дорабатывается проектное решение, которое позволит обеспечить отвод воды.

Один из вариантов, который предлагает «Мінская спадчына», — установка дополнительных приемников для отвода воды в сторону улиц Комсомольской и Немиги.