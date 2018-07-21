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«Золотую землю» птицефабрики им. Крупской начнут застраивать

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  • 21.07.2018, 8:31
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Иллюстрационное фото

Осенью «Айрон» начнет строительство жилого квартала на месте бывшей птицефабрики имени Крупской в Минске.

Об этом сообщила журналистам начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, сообщает БелТА.

Этот участок обошелся застройщику в 17 миллионов рублей.

— Земельный участок бывшей птицефабрики был приобретен с аукциона компанией «Айрон». В настоящее время разработана проектная документация. «Айрон» планирует в сентябре-октябре выйти на площадку со строительством инженерно-транспортной инфраструктуры и закладывать первый дом, — сказала Ирина Гонтарева.

На территории жилого квартала предусмотрено строительство около 150 тыс. кв. м квартир.

— Это будет разноэтажная застройка. Начиная от реки Свислочь будет малоэтажная застройка, ближе к улице Орловской этажность жилых домов будет повышаться. Машино-места будут размещаться по периметру квартала", — пояснила она.

Напомним, в «Айрон» приобрел право строительствана «золотой земле» птицефабрики, которая находится недалеко от Дроздов, в 2016 году. Это право обошлось компании в 17 миллионов рублей.

Цена в виде 17,01 миллиона рублей — только видимая часть айсберга затрат, — говорили тогда застройщики. Выигравшему нужно будет компенсировать городу «расчистку» территории. Снести здание насосной станции. Могут ожидать и другие не описанные в документах сюрпризы, связанные с сетями, инфраструктурой и т.д.


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