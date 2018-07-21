Принцип домино 21.07.2018, 11:25

Проблемы строительного бизнеса Беларуси сквозь призму одной истории.

Бизнес-центр «Домашевский» на ул. Карла Либкнехта, 66 в Минске строился долевым способом и был сдан в эксплуатацию в августе 2016г. С тех пор некоторые дольщики, которые одновременно были и подрядчиками, ходят по судам. Одни, чтобы заказчик с ними по долгам рассчитался, другие - с требованиями вернуть им законно построенное. Ситуация конфликтная, а состояние отдельных участников этой бизнес-драмы - предбанкротное. «БелГазета» попыталась разобраться, в чем здесь дело.

«Наша компания на строительном рынке появилась в 2008г., - рассказала директор ОДО «Траум Строй» Тамара Кравцова. - В штате компании было 420 работников, мы строили много объектов, работали как с государственными, так и с коммерческими застройщиками и инвесторами. На сегодняшний день весь штат компании - я и бухгалтер».

По словам Тамары Кравцовой, проблемы начались, когда «Траум Строй» стал подрядчиком при строительстве бизнес-центра, заказчиком которого выступило ООО «Канимис» во главе с директором Михаилом Капарихой.

«Мы заключили договор подряда и взялись строить три его объекта. Это было в 2014г. Компания свои обязательства выполнила, при этом «Траум Строй» вложил в строительство как свои, так и заемные средства», - продолжает Кравцова.

Объект был завершен, но расчета как такового не получилось. Заказчик обязан был передать подрядчику документы, необходимые для регистрации в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» двух помещений в собственность.

«Есть решение Экономического суда и постановление апелляционной инстанции о том, что офисы принадлежат нам, и ООО «Канимис» обязано передать их нам в установленные судом сроки. Однако директор ООО «Канимис» под любыми предлогами до сих пор не отдал нам справки и другие документы, чтобы мы оформили свои помещения. Я неоднократно звонила, приезжала в офис Капарихи: телефонные звонки игнорируются, то нужного человека нет, то директор болеет», - повествует о своей беде Кравцова.

Также у «Канимиса» перед «Траум Строй» накопилась кредиторская задолженность свыше BYN300 тыс. Пошли суды.

«Суды принимают решения в нашу пользу, апелляционная инстанция - в нашу пользу, но Капариха их не исполняет, помещения не отдает, - жалуется Кравцова. - Я ведь еще должна людям заплатить зарплату за работу, которую они давно выполнили. По бюджету у меня долгов нет, за все рассчитались, предприятие пока действующее. За два года ни копейки не перечислил. Наша компания потеряла все. Я не одна такая, в такой ситуации еще шесть компаний, которые работали с Капарихой».

По словам директора, у ОДО «Траум Строй» также имеются долги перед «Канимисом». Можно было произвести взаимозачеты, чтобы свести к минимуму претензии, но общего языка, по словам Кравцовой, стороны не нашли.

БЫЛО ВАШЕ, СТАЛО НАШЕ

Похожая история случилась и с компанией ООО «Спецфорт», у которой были договоры долевого строительства нескольких помещений БЦ «Домашевский».

«Первый опыт сотрудничества с компанией Капарихи был без проблем, он рассчитался полностью, - говорит главный инженер компании Дмитрий Редутко. - Затем он обратился с новым предложением, мол, помогите сдать объект: выполняете работы, а плата будет недвижимостью. Объект привлекательный, в центре города, место перспективное, такой актив иметь очень выгодно. Согласились. Мы сами покупали материалы, поставляли оборудование, все за свои деньги. Объект сдали, а потом началось самое интересное, когда пришло время расчета».

Редутко подробно рассказал, с каким трудом и даже потерями подписывались процентовки за выполненные объемы работ. Это отдельная история, факт же в том, что мирным путем его компании не удалось стать собственником двух помещений центра. Пошли по судам.

«С февраля 2017г. началось приказное исполнительное производство. Одно помещение, наше по договору, площадью 180 кв. м оказалось зарегистрировано на «Канимис», - рассказывает Редутко. - У него задолженность перед нами порядка BYN709 тыс., а по помещениям мы должны были оплатить BYN436 тыс., дельта приличная оставалась. По одному помещению суд с ходу выиграли, по другому - оказалось сложнее».

По словам Редутко, он совершенно случайно узнал, что это помещение, которое планировалось использовать под кафе, было зарегистрировано на «Канимис», затем продано юрлицу, которое в свою очередь перепродало недвижимость лицу физическому.

«У вас есть договор на помещение, вы уверены, что оно ваше и не подозреваете, что оно уже не ваше, - говорит Редутко. - Начали разбираться, подали в суд на отмену регистрации, суд выиграли. Якобы произошла техническая ошибка, так нам объяснили в «Канимисе». Заключили мировое соглашение, но начался футбол по получению справки для регистрации. Получили наконец, приезжем в БРТИ - нас в базе нет, а есть «Канимис». Ситуация с этим помещением до конца не решена, ведь физлицо в данном случае - добросовестный приобретатель».

События в этой бизнес-драме развивались по принципу домино: достаточно одной костяшке упасть - и вслед за ней ложатся остальные.

«Ситуация такова, - продолжает Редутко, - что мы на объект заходили со своими средствами, покупали материалы и оборудование с отсрочкой платежа. И когда заказчик с нами не рассчитался, мы явились заложниками ситуации, когда сами не можем заплатить поставщикам. Нам еще повезло, с основными поставщиками мы рассчитались, пришлось проводить переговоры, заключать соглашения о примирении, выстраивать графики платежей. У нас получилось, а, например, еще у одного кредитора - СМУ-25 - не получилось. Помимо того что они судятся с основным должником, у них идут суды с другими парт-нерами».

В итоге у одного из кредиторов - ООО «БМСУ-4» - не выдержали нервы, и он обратился в Экономический суд с заявлением о признании ООО «Канимис» банкротом. Остальные кредиторы, в их числе ОДО «Траум Строй» и ООО «Спецфорт», в статусе заинтересованных лиц поддержали заявителя. 19 июня т.г. суд принял заявление к рассмотрению и открыл в отношении ООО «Канимис» производство, назначив ООО «ЛигалСтатус» антикризисной управляющей компанией.

СУД ВСЕХ РАССУДИТ

По словам Кравцовой и Редутко, общая сумма долга по невыполненным ООО «Канимис» обязательствам составляет порядка BYN5 млн. Виновником своих проблем они считают Михаила Капариху. Правда, у того на этот счет есть своя позиция.

В беседе с корреспондентом «БелГазеты» он назвал высказывания Кравцовой «надуманными» и показал документ, согласно которому задолженность компании «Траум Строй» перед ООО «Канимис» с набежавшими процентами по основному долгу превышает BYN350 тыс. То есть кто кому больше должен, еще вопрос.

«Очень много замечаний было по качеству работ, - говорит Капариха. - Судом была назначена экспертиза по выполненным работам по 11-му этажу бизнес-центра. Экспертиза показала некачественное выполнение работ, за что с «Канимиса» было взыскано BYN48 тыс.». В доказательство директор продемонстрировал дефектные акты. К месту заметить, что, излагая автору этих строк свою версию проблемы, Михаил Капариха подкреплял слова демонстрацией соответствующей вопросу бумаги.

«С декабря месяца мы полностью погасили налоги, зарплату и часть кредиторской задолженности», - рассказывает директор, отмечая, что долги возникли по штрафным санкциям за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию. И они не BYN5 млн: «Нет такого! Как можно говорить о кредиторской задолженности, если не владеете информацией о финансовом состоянии предприятия? В том, что объект не был введен по причине финансирования, я думаю, вина подрядчика здесь прослеживается как минимум».

Михаил Капариха также отрицает свою вину в части передачи помещений дольщикам. По его словам, по одному помещению «Траум Строй» не полностью рассчитался: «Из BYN250 тыс. заплатили всего BYN150 тыс. Это вновь открывшееся обстоятельство, по которому мы будем решать вопрос». По второму помещению, утверждает Капариха, никаких проблем не было. Уведомления на имя Кравцовой о том, что можно прийти и забрать необходимые документы для регистрации, не раз отправлялись на адрес «Траум Строй». Что помешало получить Кравцовой документы, Капариха не знает. Но припомнил, что однажды женщина приезжала в офис, «требовала подписать все сразу», но он тогда болел.

И в доказательство демонстрирует медицинские документы. «Нельзя говорить, что мы не исполняли свои обязательства - это недостоверная информация, наши обращения были, приходите и получайте справку», - сказал Капариха.

Также директор «Канимиса» не приемлет позицию представителя «Спецфорта», утверждая, что регистрация помещения была произведена на законных основаниях, а его продажу осуществил ликвидатор, к которому тоже есть вопросы.

«На сегодняшний день в нашем бухгалтерском учете «Спецфорт» фигурирует как дебитор и как кредитор. Мы были на ликвидации, вышли из нее, думали продолжать работу. Наше предложение было - проводить всевозможный зачет, но ничего не было сделано, - говорит Капариха. - У «Спецфорта» было четыре договора долевого строительства. По двум договорам мы им выдали справки, они недвижимость зарегистрировали, был проведен акт зачета, были подписаны допсоглашения, все прошло без проблем. Какая разница, почему же то же самое не сделать по остальным двум помещениям? Но что-то у них не то...»

Михаил Капариха убежден: все претензии можно было решить во внесудебном порядке. «Мы намеревались и дальше работать, хотели еще один объект строить», - заметил он с сожалением.

Отныне все вопросы будет решать управляющая компания, а окончательное решение за Экономическим судом. Следующее заседание суда состоится 5 октября.