Белорусам предлагают поехать в Литву на встречу с Папой Римским 21.07.2018, 13:10

Из Беларуси в Литву проводится молодежное паломничество для участия во встречах с Папой Франциском.

22 сентября в Вильнюсе на площади перед кафедральным собором пройдет встреча понтифика с молодежью, сообщает catholic.by.

Возрастное ограничение участников — с 18 лет.

Стоимость — 55 евро (выезд на поезде из Минска); 45 евро (выезд на поезде из Молодечно).

В эту сумму входит: проезд поездом туда и обратно, проезд от вокзала до храма, обед для паломников в Вильнюсе.

23-24 сентября организуется выезд в Каунас на воскресную Святую мессу, совершение которой возглавит Папа Франциск.

Стоимость — 60 евро (выезд автобусом из Минска), 50 евро (выезд автобусом из Молодечно).

В эту сумму входит: проезд автобусом туда и обратно, ужин, ночлег и завтрак в городе Кайшядорис.

Запись — через священников своих приходов. Ответственный — кс. Михаил Бубен.