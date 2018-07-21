ФСБ завела дело о госизмене на сотрудников Роскосмоса 1 21.07.2018, 16:33

1,164

В госкорпорации разгорелся настоящий скандал.

Начальник пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил в субботу заведение дела о госизмене в отношении нескольких работников госкорпорации, cообщает "Настоящее время".

Также он подтвердил, что директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон уйдет со своего поста. В пятницу в его офисе на Бережковской набережной в Москве прошли обыски в рамках уголовного дела о госизмене, но сам Пайсон пока не арестован, хотя и написал заявление об увольнении с начала августа.

"Сейчас Дмитрий Пайсон в отпуске до начала августа. После выхода из отпуска он покидает свою должность. Соответствующая договоренность уже достигнута между ним и руководством госкорпорации", - сказал Устименко.

Сам Пайсон не комментирует информацию о своем увольнении. "Я ничего не буду комментировать", - заявил он.

"Интерфакс", со ссылкой на источник рассказал также об обысках по делу о госизмене в здании ЦНИИМаш (головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") в Королеве. После них, по данным агентства, из здания были выведены несколько человек, предполагается, что они могут быть задержаны.

"Отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении. Не исключено, что их могли допросить и задержать", - рассказал источник.

Кто эти люди - в Роскосмосе не сообщают.

"Коммерсантъ" также сообщал, что следственная группа ФСБ 21 июля провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш и в офисе Дмитрия Пайсона, и около 10 работников отрасли "проверяются на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами".

Газета сообщила, что ФСБ считает что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно".

"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Пайсон поддерживал тесные контакты",— сообщил один из собеседников газеты, знакомый с материалами ФСБ. Он анонсировал, что грядущий разбор полетов будет "беспрецедентным": "Полетят многие головы, и одними увольнениями дело точно не завершится".

ЦНИИмаш проводил работы по отработке прочности и механического ресурса МКС, а также по отработке прочности и динамики ракеты-носителя "Ангара".