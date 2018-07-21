Колхозы будут раздавать руководителям: a что будет с людьми? 4 21.07.2018, 19:18

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Как будет работать новая схема Лукашенко в с/х.

Успешные руководители будут получать 25-процентный пакет акций сельхозпредприятий в награду за свой труд. Такие меры содержатся в предложениях правительства по оздоровлению АПК, пишет udf.by.

Как писалось ранее, совещание на данную тему прошло 20 июля с участием Александра Лукашенко. Об итогах заседания журналистам рассказал вице-премьер Михаил Русый.

По словам чиновника, Лукашенко в целом одобрил предложенные правительством подходы, но потребовал доработать представленный ему на подпись проект указа, который позволит организациям АПК входить в специальный режим финансового оздоровления без применения судебных процедур.

Как сообщает агентство БелТА, проектом указа, в частности, предусмотрен ряд механизмов для финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций, имеющих и приобретающих устойчивый характер неплатежеспособности.

Кредиторам будет предоставлено право выбора реструктуризации финансовой задолженности путем дополнительного выпуска акций сельхозорганизации на сумму задолженности перед кредиторами с последующей передачей их в собственность кредиторов (для банков и бюджета на условиях указа №88); предоставления отсрочки на 3 года с последующей рассрочкой на 5 лет‚ при условии осуществления текущих платежей (для банков до 3 и до 5 лет соответственно); заключения соглашений с кредиторами об изменении порядка исполнения денежного обязательства (мировое соглашение); эмиссии обл- и райисполкомами ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти или передачи в ОАО "Агентство по управлению активами" по решению главы государства.

При недостижении согласия с кредиторами и наличии результативного бизнес-плана применяется отсрочка на 3 года с последующей рассрочкой на 5 лет. При отсутствии результативного бизнес-плана комиссией облисполкома принимается решение о нецелесообразности дальнейшего функционирования предприятия с направлением его в суд в общеустановленном порядке.

Кроме того, на период финансового оздоровления (8 лет - по аналогии с периодом проведения санации) приостанавливается начисление процентов, неустойки, пеней за исключением процентов банков и ОАО "Агентство по управлению активами". При этом банки вправе снизить действующую процентную ставку до 1,5%.

Кредиторы при конвертации задолженности сельхозорганизаций в акции получат право передачи их в доверительное управление в райисполком или в коммунальную собственность административно-территориальной единицы на безвозмездной основе.

Для целей последующей конвертации задолженности в акции проектом указа разрешается преобразование унитарных предприятий в хозяйственные общества по упрощенной процедуре (без правоудостоверяющих документов).

Предусмотрено также внедрение недостающих инструментов для реализации механизмов антикризисного управления, повышения эффективности управления неплатежеспособными сельхозорганизациями. В том числе, например, прописана возможность передачи действующему руководителю 25% плюс 1 акции по результатам реализации бизнес-плана при условии достижения эффективной деятельности сельскохозяйственной организации. "Это правильно, стимулирующий фактор, - считает вице-премьер. - Это нелегкий труд - лет пять надо пахать очень хорошо. Разве страна от этого потеряет, если мы найдем эффективного собственника, его простимулируем, а он нам будет давать выручку?"

Для инвесторов предусматриваются возможность продажи и сдачи в аренду имущественных комплексов сельхозорганизаций без государственной регистрации предприятия, а также распоряжение отдельным имуществом организаций без правоустанавливающих документов (изготовление таких документов может производиться покупателем в течение 1 года после заключения сделки); возможность передачи в коммунальную собственность объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных организаций, без правоудостоверяющих документов и технической инвентаризации (освобождение сельскохозяйственной организации от непрофильных активов).

Арендатору или доверительному управляющему будет дано право в течение 3 месяцев прекратить трудовые отношения с руководителем, его заместителем и главным бухгалтером (новый менеджмент). С другими работниками трудовые отношения сохраняются.

На председателей райисполкомов проектом указа возлагается обязанность совместно с руководителями неплатежеспособных организаций обеспечить разработку и реализацию эффективного бизнес-плана с применениям возможных механизмов досудебного оздоровления. При этом предусмотрена их защита на деловой риск.

В настоящее время работа по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций проводится по указу от 4 июля 2016 года №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций". Указ распространяет свое действие на сельскохозяйственные организации, неплатежеспособность которых на 1 июля 2016 года приобретала или имела устойчивый характер.

В процедуру досудебного оздоровления постановлением правительства определены 323 сельскохозяйственные организации (всего в Беларуси работают около 1,3 тыс.). В настоящее время процедуру досудебного оздоровления проходят 283 организации (40 не осуществляют свою деятельность в связи с присоединением, продажей или безвозмездной передачей). В 283 организациях продолжается работа по реализации разработанных бизнес-планов, привлечению инвесторов, реструктуризации финансовых обязательств.