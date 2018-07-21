Шутливая загадка про змею с ножом поставила людей в тупик 3 21.07.2018, 21:15

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Пользователи соцсетей придумывают ответы на каверзный вопрос.

День за днём пользователи социальных сетей придумывают самые причудливые загадки и головоломки, вполне способные и рассмешить, и поставить в тупик, пишет 120.su.

Недавно женщина, известная в Twitter под ником «ChappellTracker», задала своим читателям вопрос: если бы змее понадобилось вооружиться ножом, то как бы она его держала? Пользовательница предложила два варианта на выбор: на первой картинке змея держит нож во рту, на второй — удерживает его с помощью хвоста.

Загадка вызвала шквал откликов. Люди от души развлекались, выбирая из двух вариантов. Однако, нашлись и остроумцы, которые заявили, что пресмыкающееся вполне может вооружиться не одним ножом, а двумя, и держать их обоими способами.