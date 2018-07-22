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Порошенко: Гимн Украины в Москве — это символ нашей борьбы и приближения победы

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  • 22.07.2018, 10:27
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Петр Порошенко

Президент Украины ни секунды не сомневался, что Александр Усик победит.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал победу Александра Усика в поединке с Муратом Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжнлом весе в финале турнира WBSS.

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!" — написал Порошенко в твиттере.


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