Кому в Беларуси жить хорошо? 4 22.07.2018, 10:39

2,802

Размышления над статистикой.

По количеству самоубийств наша страна на третьем месте в Европе. Согласно отечественной статистике, в 2016 году добровольно ушли из жизни более 2000 человек. Кризисный психолог Максим Фокачев рассказал «Свободным новостям плюс», почему называет Беларусь обществом всеобщего напряжения.

— Многие люди, приезжающие в нашу страну из ближнего и дальнего зарубежья, обращают внимание на то, что мы выглядим мрачными, озлобленными, неразговорчивыми, замкнутыми — «смотрим в землю».

Не только, думается, социальные трудности оставляют печать на наших лицах, но и общая психологическая атмосфера. И на работе, и дома зачастую навязывается комплекс виновности и несостоятельности. Работодатель, чтобы принудить персонал работать за копейки, часто унижает работников, третирует их как ленивых и ни на что не способных бездельников. В семье, особенно в отношении мужчин, постоянно звучат претензии к их низким зарплатам.

Подростки и молодые люди в сегодняшнем обществе — одна из самых уязвимых групп: у них очень много патологий характера. СМИ наводнены агрессивной информацией, постоянно муссируются убийства и смакуются подробности разного рода насилия вкупе с соблазнами…

Все это происходит на общем фоне звучащих с самых высоких трибун бесконечных требований «ужесточить» и «беспощадно наказать», постоянного повышения цен, тарифов, введения все новых поборов.

Хвалить работников, прибегать к мерам «морального стимулирования» уже не принято. А между тем это всегда создавало атмосферу психологической разрядки: человек чувствовал себя востребованным.

Возникает закономерный вопрос: кому же в Беларуси сейчас жить хорошо?