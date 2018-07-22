В Москве прошли акции против повышения пенсионного возраста (Видео) 2 22.07.2018, 15:47

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Активисты вышли на площадь Революции.

В Москве на площади Революции задержали Дарью Полюдову и Кирилла Котова, которые стояли в одиночных пикетах с плакатами против пенсионной реформы и повышения налога НДС. Об этом на горячую линию ОВД-Инфо сообщил Станислав Дзичковский.

Дзичковский сообщил, что задержанных везут в отдел полиции «Китай-город».

20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу после двух лет лишения свободы в колонии-поселении за публикации в соцсети «ВКонтакте». Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.

Кирилл Котов — пензенский активист, которого обвинили в публичных призывах к свержению власти (ст. 280 УК) из-за плаката. В июне его арестовали на 15 суток из-за одиночного пикета — он стоял с плакатом «В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА — бойкот».