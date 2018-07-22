В Барановичах дезодорант на скидке стоит на 77 копеек дороже, чем без нее 4 22.07.2018, 16:08

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На желтый ценник в одном из продовольственных магазинов обратил внимание гость города.

– Был в гостях у друга в Барановичах, гуляли по городу. Случайно в магазине заметили этот ценник. Посмеялись, решили сфотографировать, – рассказал Intex-press историю появления фото ее автор, могилевчанин Захар.

Это далеко не первый случай в Барановичах, когда акционные ценники в магазинах печатают с ошибками. В мае этого года читатель Intex-press прислал в редакцию фото ценника на энергетический напиток, который на скидке стоил на 24 копейки дороже, чем без нее.