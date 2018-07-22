The Daily Mail опубликовало фото роскошного самолета Путина 11 22.07.2018, 18:20

3,227

Фото: dailymail.co.uk

Внутри судна можно увидеть золотой туалет, кровать королевских размеров, спортивный зал и многое другое.

В интернете обнародовали фотографии роскошного самолета президента Российской Федерации Владимира Путина.

Соответствующие снимки опубликовало издание The Daily Mail, передает apostrophe.ua.

Отмечается, что глава Кремля имеет в своем распоряжении четыре частных самолета, в том числе авиалайнер Ил-96, цена которого составляет около 380 млн фунтов (13,5 млрд гривен). Авиасудно, в частности, обладает специальной системой, которая делает его не таким заметным для радаров, и улучшенной связью.

По данным издания, самолет Путина имеет расширенный фюзеляж и большую длину. Хотя экстерьер имеет тот же вид, как и базовая модель, однако салон его украшен гобеленами и золотой отделкой.

Так, внутри судна можно увидеть золотой туалет, кровать королевских размеров, спортивный зал, роскошную ванную, просторный офис и большое количество различных украшений - к примеру, в конференц-зале стол имеет золотое покрытие, а окружают его кремовые кожаные сиденья.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk