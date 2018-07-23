Власть подонков и подлецов 19 Виктор Горбачев

23.07.2018, 8:52

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Фото: tut.by

Время выбрало нас, чтобы их остановить.

«У каждого времени они свои. Подлецы и подонки. Их количество зависит от многих факторов. И, прежде всего, кто в данный период правит. Кто у власти, у руля.

Чем у рулящего «человека и его команды» больше диктаторских замашек — тем их больше, подлецов и подонков. Они прут со всех щелей. Им все позволено. Они по-другому не могут. Им так нравится унижать других, истреблять, видеть слезы соседа. Они нападают со всех сторон. Стаей. По команде «фас» и без. На то они и подонки и подлецы. Им все человеческое чуждо. Они живут сегодня, сейчас. Что было раньше и что будет потом? Это не для них.

Они читали, знают, догадываются, что лет 70-80 назад были тоже подонки и подлецы. Но невдомек им одно: не только вождь всех времен и народов и члены его команды были подонками. Подлецами были миллионы. Те, кто жил рядом. Они писали доносы. Они клеветали на судах, судили. Они приходили по ночам к нашим родным, увозили, ставили на краю ямы. И — в затылок. Точка.

На одном краю стоял подлец и подонок. На другом — кто хотел жить. Хотел, но не принимал правил подлецов. Ямы заполнялись телами, а подлецы и подонки рыскали в поисках новых. Находили — и опять в ямы. Миллионы лежат без имени. И эти подлецы и подонки среди нас сегодня. Им позволено. Они готовы — по команде и без. Время такое нынче. Время подонков. Их время опять пришло.

Я не буду давать оценку событиям в Куропатах и тому, какое сейчас там идет противостояние. Подонков, подлецом и других, не принимающих их правил, помнящих историю. Время расставит все по своим местам. Однако количество подонков множится. Как тараканы. Как саранча. Как ржа. Лезут. 21 век на дворе. Век интернета. Лезут через все социальные сети, другие СМИ. Нападают, угрожают. Они готовы ко всему. Даже подвести вас к обрыву ямы за деньги.

Господи! Как их много. Как они яро защищают эту власть! Власть подонков и подлецов. Они готовы на краю ямы плясать, гулять, жрать. Кто их рожает? Кто их воспитывает?

…Пройдут годы, и на наших и ваших могилах будут тоже плясать подлецы и подонки, если их не остановить сегодня.

Они среди нас сегодня, рядом, живые, подлецы и подонки. Время выбрало их. И они ему подчинились, сломались.

Берегите себя, те, кто еще не сломался. И пусть Вас мало, но Вас тоже выбрало время.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»