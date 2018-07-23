Reuters: Обвиняемая в шпионаже Бутина контактировала с высшими чиновниками США 6 23.07.2018, 9:30

1,952

Мария Бутина

Политические контакты россиянки оказались более серьезными, чем предполагалось.

Мария Бутина, обвиняемая в США за работу в интересах Кремля, контактировала с гораздо более серьезным кругом американских лиц, чем сообщалось ранее, сообщает Reuters.

По данным агентства, в 2015 года она приняла участие в двух встречах, где пообщалась с такими высокопоставленными фигурами, как Стэнли Фишер, который на тот момент был вице-председателем ФРС США, и Натан Шитс, занимавший тогда должность заместителя министра финансов по международным делам.

Оба мероприятия были организованы аналитическим Центром национальных интересов (Center for The National Interest), который, как указывает агентство, часто отстаивает точку зрения Кремля. Встречи проводились для того, чтобы объединить "ведущих представителей финансовых институтов США и России", говорится в отчете, который цитирует Reuters.

На этих встречах Бутина присутствовала вместе с тем, кого американские прокуроры назвали "наставником" обвиняемой — находящимся под санкциями Александром Торшиным, заместителем председателя Центробанка России.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 16 июля по обвинению в связи с российской разведкой и работе в качестве незарегистрированного агента.