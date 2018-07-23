Бокс бывает разный 2 Богдан Яременко

23.07.2018, 12:58

2,256

Богдан Яременко

О Москве, поединке Усика и «дружеских» объятиях.

Вчера вынужден был некоторое время сидеть у включенного телевизора. Как следствие, имею впечатление. Оказывается, бокс бывает разный.

Сначала какое-то определенное количество раундов бились русскоязычный латвиец и молчаливый француз. И я пришел к выводу, что таки правильно не интересуюсь боксом, и это занятие достаточно неинтересное.

Но оказывается от боксеров зависит. Бокс Усика с Гасиева оказался явлением совершенно иного порядка. Допускаю, что бокс может быть интересным.

Насладиться всем тем я не смог.

Как по мне, много зрады, – Косюк, который что-то там комментировал и пиарился, Москва, телеканал Интер с рекламой чего-то там с крестами и храмами, что, как я не сомневаюсь, выльется в очередную провокацию против автокефалии, гимн Советского Союза.... сюр и зрада.

Френд-лента в ФБ буквально взбесилась. Так же упорно, как мой ФБ недавно убеждал меня, что смотреть ЧМ по футболу – ни-ни-ни, теперь он визжал всеми красками за Усика, "убей москаля" и еще что-то в том же духе. Поэтому на первом же раунде я ушел от телевизора прочь. Но в последнем раунде вернулся. И вот, что я скажу.

Конечно, Москва и Россия – не те названия, которые радуют украинское ухо

У Усика был очень достойный соперник. Достойный и в плане поведения, умения себя держать, сражаться и проигрывать, и с точки зрения физической кондиции. Это комплимент не только Гасиеву, но и Усику. Победа над таким противником всегда ценнее. Потому что это бой, а не драка в подворотне. В драке участвуют хулиганы и шпана. Бой выигрывают бойцы и воины. Усик и Гасиев стоят друг друга. И их дружеские объятия воспринимались.

Критику Усика, что почему же он не вышел с портретами политзаключенных и не крикнул "Слава Украине!" я не считаю достойной. Да, идея боя в Москве сомнительна, но кто знает, был ли у Усика выбор? Идея не ехать в Москву вообще – это не выбор. Это поза или в лучшем случае – позиция.

Но спортсмены идут к таким боям годами и десятилетиями. И рисковать достижением всей жизни ради демонстрации чего-то, что не поможет политзаключенным, но совершенно точно навредит тебе – это не тот выбор, который мечтал бы сделать я сам.

И рискни Усик, откажись от боя из-за места проведения, в подготовку к которому вложено столько усилий и денег, кто бы из нас что-то из этого мог ему компенсировать в знак солидарности и поддержки? И кто бы об этом вообще думал? Похлопали бы в ФБ по плечу – молодец, и забыли бы через минуту из-за какой-то другой очередной зрады.

Но, конечно, Москва и Россия – не те названия, которые радуют украинское ухо и глаз. Поэтому Чемпион задолжал нам бой на украинской земле.

И такой бой я точно буду смотреть.

Богдан Яременко, экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления «Майдан закордонних справ», «Новое Время»