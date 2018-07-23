«IT-страна»: власти будут следить за тракторами на полях онлайн 4 23.07.2018, 16:29

На новые трактора установят специальные датчики.

Недавно МТЗ представил трактор за 200.000 евро. По словам завода, он уникальный: система точного земледелия, автопилот, удаленный мониторинг и прочие плюшки. Но выпускать на заводе его не получится — мощностей нет. Вот только это может и не понадобиться: в Минской области уже закупили 44 других новых трактора (всего планируют 150) с датчиками, позволяющими следить за работой машины, пишет kyky.org.

«С помощью датчиков слежения, установленных на двигателях тракторов, будем в онлайн-режиме наблюдать за вспашкой, то есть подготовкой почвы под сев озимых культур. Программу установят на компьютер уже 24 июля, так что в ближайшее время сможем лично прямо из Минска отслеживать работу каждого района области», — рассказал начальник управления механизации и инвестиций комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев, пишет БЕЛТА.

По его словам, датчики позволят провести анализ загрузки трактора, оценить его работу, отметить, сколько часов он был в поле, какой объем работы выполнил, имели ли место простои и несанкционированный слив топлива. В общем, чуть подрезанный функционал того самого айти-трактора.