Кто возглавил сборную Беларуси по хоккею 1 23.07.2018, 21:17

Андрей Сидоренко

Несколько историй об Андрее Сидоренко.

Сборную Беларуси второй раз в истории возглавил Андрей Сидоренко. Первый раз был очень давно – с 1993 по 1996 год. Тогда Сидоренко одновременно возглавлял и сборную, и столичный «Тивали». В 1997-м тренер отправился в Польшу, где сделал скромную «Унию Освенцим» сильнейшим клубом страны. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат Польши. Поляки очень уважали Сидоренко, называли «золотым диктатором» и даже доверили ему свою сборную, пишет «Трибуна».

После возвращения из Польши Сидоренко работал в разных лигах России. Тренировал «Спартак», «Амур», новокузнецкий «Металлург», челябинский «Трактор» и пензенский «Дизель», причем последний клуб трижды. Периодически возвращался в Беларусь – работал в «Химике-СКА», «Гомеле» и даже минском «Динамо».

Челябинский «Трактор» и недовольство ЦК ВЛКСМ

Родился Андрей Сидоренко в российском городе Чебаркуль в 1959 году. Хоккеем начал заниматься в соседнем Челябинске, куда семья перебралась в начале 60-х. В 17 лет защитник дебютировал в местном «Тракторе, а в 20 вместе с молодежной сборной СССР стал чемпионом мира. В том составе Сидоренко был единственным челябинцем. До взрослой сборной Союза игрок не добрался, но зато несколько лет выступал за вторую команду.

За челябинские «Трактор» и «Металлург» Сидоренко суммарно отыграл 8 сезонов. А в начале 80-х решил уехать в московское «Динамо». Отъезд хоккеиста из Челябинска сопровождался скандалом. Защитник был комсоргом команды и его переход был воспринят как бегство. Хоккеиста сняли прямо с трапа самолета, усадили в черную «Волгу» и увезли в офис местного комитета ВЛКСМ. Там партийные работники пять часов думали и решали, как наказать Сидоренко, но центральный совет «Динамо» отстоял своего новичка.

В конце 80-х Сидоренко поиграл за минское «Динамо», магнитогорский «Металлург» и гродненский «Прогресс-ШВСМ», позже ставший «Неманом». Игровую карьеру завершил в 31 год из-за тяжелой травмы позвоночника. Боли беспокоили хоккеиста несколько лет и какой-то момент стали настолько сильными, что он не мог нормально нагибаться. Пришлось делать операцию и заканчивать.

Сборная Беларуси и болгарский ОМОН

Дело было в Софии в 1995 году сразу после чемпионата мира в дивизионе С. Белорусская команда, ведомая Сидоренко, одержала четыре уверенные победы в четырех матчах и вышла в дивизион В. После решающей игры с Казахстаном Михаил Захаров прямо в раздевалке попросил у тогдашнего председателя ФХРБ Льва Контаровича 500 долларов и предложил партнерам отправиться в ближайший бар, чтобы отметить успех.

В итоге все закончилось плачевно. На улице возле бара, где отдыхали белорусы, оказалась машина, в ней кто-то разбил люк. Вызванный ОМОН решил, что это сделали белорусы – трое хоккеистов стояли неподалеку – и сходу принялись за дело. Нападающий Сергей Шитковский вспоминал, что никто толком не успел ничего объяснить. Эдуард Занковец и Олег Хмыль получили дубинками по голове, сам Шитковский – удар сапогом в челюсть, после чего его завели в туалет бара и сначала ударили головой об умывальник, а потом швырнули лицом в зеркало (Шитковский успел подставить руки). По прилете в Москву у хоккеиста диагностировали сильное сотрясение мозга, а на руки наложили 22 шва.

Войдя в раж, омоновцы ворвались в отель, где квартировала сборная, но наткнулись на жесткое сопротивление со стороны Андрея Ковалева и Михаила Захарова (нынешний тренер «Юности» рванул в гостиницу, чтобы разбудить партнера). Когда товарищи спешили на помощь партнерам, из лифта выбежали бойцы ОМОНа. Белорусы стали баррикадировать дверь в номер кроватями, письменным столом, тумбочками – всем, что попадалось под руки. Ковалев схватил клюшку и был готов рубить ей каждого, кто прошел бы сквозь баррикады.

В заварушке также досталось тогдашнему зампредседателю федерации Владимиру Бережкову (недавно он, как и Сидоренко, вернулся в ФХБ, но уже в роли спортивного директора), Андрею Сидоренко и Александру Андриевскому. Сборная смогла улететь из Болгарии, только откупившись от озверевших спецназовцев. После Беларусью была предпринята попытка восстановить справедливость. Подключились даже дипломаты, но Болгария лишь извинилась за поступок своих милиционеров. Какой-либо компенсации за нанесенный ущерб не последовало.

Сборная Беларуси и «Письмо 23-х»

В 1996-м году Беларусь отправилась в Эйндховен на чемпионат мира в дивизионе В. Команда собиралась выходить в «элиту», но турнир провалила. После двух побед на старте над Швейцарией и Голландией случились поражения от Латвии и Великобритании. Первое место ушло латышам, а в Беларуси начался разбор полетов и поиск виноватых.

Нападающий Андрей Скабелка считал, что главный тренер Сидоренко недостаточно жестко и уверенно ставил себя в отдельных эпизодах с некоторыми хоккеистами, из-за этого в команде не было должной дисциплины. Тем не менее, форвард не видел у руля сборной другого тренера и готов был дальше с ним работать, если тот слегка изменит подход к работе. Зато Андрей Ковалев вообще отказывался играть за сборную, пока ее тренирует Сидоренко.

Несмотря на недовольство хоккеистов, федерация оставила тренера на своем посту. И тогда в офис ФХБ пришло письмо от игроков, которое позже прозвали «Письмо 23-х»:

«Уважаемый Лев Яковлевич! Просим Вас обратить внимание на нашу просьбу. Нас интересует вопрос дальнейшей судьбы Национальной сборной Беларуси. Летом 1995 г. ребята просили Вас разобраться в наших проблемах, а именно – главный тренер Национальной сборной Беларуси. На чемпионате мира в Голландии были допущены грубые ошибки тренерского состава».

Ниже – 23 фамилии и 22 подписи. Не подписался под документом только Скабелка. Кроме него в акции вообще не участвовали Сергей Еркович и Руслан Салей. Их фамилий даже нет в письме.

На этот раз федерация пошла на поводу у хоккеистов и уволила Сидоренко. Среди кандидатов на замену были Владимир Крикунов, Владимир Меленчук, Виктор Перегудов и Анатолий Варивончик. По итогам двухраундового голосования сборную возглавил Варивончик. Сидоренко же посчитал такое поведение хоккеистов предательством. Инициатором письма стал Михаил Захаров. Годы спустя наставник «Юности» о той ситуации рассказывал вот что: «Конфликт с игроками был налицо, и, прояви тогдашнее руководство федерации гибкость, он не перерос бы в публичный скандал. Хотя я никогда не был ярым противником Сидоренко»

К слову, с защищавшим его Скабелкой тренеру в конце апреля – начала мая 2019 года предстоит важная встреча. Один возглавляет нацкоманду Беларуси, другой – Казахстана. Обе играют в одной группе дивизиона В и будут решать, кто достоин повышения.

«Дизель» и конфискованная машина

С «Дизелем» Сидоренко связывает очень многое. Тренер работал в Пензе трижды – в 2009-2010, 2013-2015 и 2017-2018 годах. Клуб никогда не имел солидного бюджета. Андрей Михайлович вспоминал, что в 2015-м с финансами все было очень плохо (у некоторых игроков попросту не было клюшек) и ему приходилось кормить команду на выездах за собственный счет. Тот сезон для Пензы закончился крахом – по его окончании «Дизель» покинули 24 хоккеиста и главный тренер.

Но когда в 2017-м тренера позвали в клуб снова, он не побоялся войти в реку в третий раз. Летом того же года он отдыхал в Польше, и местная полиция конфисковала его автомобиль. Сидоренко вспоминал, что сделали это из-за того, что где-то продали клон его машины – такую же модель со всеми идентичными номерами деталей, госзнаком и номером VIN. Кроме того, в России то авто числилось в угоне.

Разбирательства длились долго. Суд по просьбе тренера несколько раз переносился. Специалист пытался найти «окно» между матчами. В итоге Сидоренко пришлось оставить команду на помощника и уехать. Путешествие получилось насыщенным. За полторы недели тренер побывал в китайском Цзилине – Пензе – Воскресенске – Польше – Пензе, после чего у команды были трудные выезды в Казахстан и Сибирь. Столь частой перемены часовых поясов организм не выдержал, и на новогодние праздники Сидоренко слег.

По итогам минувшего сезона «Дизель» финишировал в ВХЛ19-м и в плей-офф не пробился.

«Спартак» и письмо болельщиков

Сезон-2011/12 «Спартак» начал неважно. В 30 матчах «регулярки» москвичи набрали 31 очко и обосновались на 10-м, предпоследнем, месте в Западной конференции. От рижского «Динамо», которое тогда шло 8-м, отставание составляло 12 очков. Клубное руководство решилось на перемены и уволило главного тренера Виктора Пачкалина. Среди множества претендентов на смену всплыла и фамилия Сидоренко, который уже возглавлял «красно-белых» в докахаэловскую эпоху, в сезоне-99/00. Это очень возмутило болельщиков клуба, и они написали открытое письмо в адрес руководства клуба и ветеранов.

Вот небольшой отрывок.

– Логичным было бы назначение сильного специалиста, который был бы способен вернуть команде лицо, игру и победы. Но вместо этого ходят слухи о назначении на пост главного тренера Андрея Сидоренко, который (при всем уважении к его человеческим качествам) не является тренером, способным вытянуть команду из глубокого кризиса. Болельщикам не ясно, какими критериями руководствовались работники клуба, подбирая данную кандидатуру на пост главного тренера, но результаты Сидоренко говорят сами за себя. Ни на одном месте работы – в Новокузнецке, Хабаровске и в Челябинске – Сидоренко не добился хоть каких-то достойных результатов работы. Кроме того, мы хотим обратить внимание на тот факт, что в челябинском «Тракторе» Сидоренко за 10 матчей на старте чемпионата сумел одержать лишь три победы при семи поражениях. Болельщики устали от сомнительных назначений и не верят в кандидатуру этого человека.

Боссы «Спартака» не услышали болельщиков и назначили главным Андрея Михайловича. Сидоренко к недовольству фанатов отнесся философски – мол, это будет дополнительным стимулом.

Сезон команда завершила в шаге от плей-офф, и скепсиса в отношении Сидоренко поубавилось. Однако новый сезон не задался. К концу октября 2012-го «Спартак» шел 24-м – третьим с конца – и почти не имел шансов на плей-офф. В 23 играх команда смогла одержать лишь пять побед в основное время. Руководство терпеть не стало и уволило специалиста.

«Гомель» и проблемы со здоровьем

Последняя побывка в Беларуси для Сидоренко вышла противоречивой. В сезоне-2015/16 его «Гомель» выиграл бронзовые медали. «Рыси» стали третьими в «регулярке», а в полуфинале плеф-офф проиграли серию «Шахтеру». Тренер был доволен сезоном и активно готовился к следующему, но перед стартом Сидоренко подстерегла неприятность. Андрей Михайлович получил серьезную травму – сломал тазобедренную кость – и выбыл на неопределенный срок. Пропустил начало сезона, но к своим обязанностям так и не вернулся. Команду возглавил Олег Хмыль и снова выиграл с ней «бронзу». К вопросу назначения Сидоренко в Гомеле больше не возвращались.