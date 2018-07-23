Путин может вмешаться в еще одну войну 3 23.07.2018, 21:55

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Хуситы попросили Путина «оказать помощь» в прекращении военных действий в Йемене.

Высший Политсовет хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, союзников Башара Асада, Ирана и ливанской "Хизбаллы", обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и содействовать прекращению гражданской войны в этой стране, идущей с 2014–2015 годов. Хуситы, противостоящие мощной коалиции мусульманских государств, в основном суннитских монархий Персидского залива, несмотря на долгие успехи сейчас оказались на грани поражения, пишет svoboda.org.

Йеменское информационное агентство SABA, с 2015 года контролируемое хуситами, официально называющимися движением "Ансар Аллах", распространило послание главы Высшего политсовета повстанцев Махди аль-Машата, в котором он обращается к Российской Федерации и лично Владимиру Путину, чтобы тот, "используя свое международное влияние, сыграл роль в прекращении агрессии против Йемена со стороны "аравийского альянса", в основном Саудовской Аравии и ОАЭ, ведущейся без какого-либо предлога и вопреки Уставу ООН и сопровождаемой морской и воздушной блокадой, из-за которой страдают миллионы йеменцев". В понедельник, 23 июля, с просьбой вмешаться в войну в Йемене движение "Ансар Аллах" обратилось также к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Нынешняя война в Йемене, до 1990 года остававшемся разделенным по племенному принципу на два государства, НДРЙ и ЙАР, сперва представляла собой вооруженный конфликт между с одной стороны –хуситами, самым заметным этноконфессиональным меньшинством в Йемене (военизированная группировка шиитов, исповедующих шиизм зейдитского толка, около 25 процентов населения), и их союзниками, в первую очередь армией экс-президента Али Абдаллы Салеха, и с другой – правительственными силами нынешнего президента Абд-Раббу Мансура Хади и разнообразными ополченцами, при активном самостоятельном вмешательстве разных отрядов радикальных джихадистов, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, сепаратистов юга и просто бандитов. Однако с весны 2015 года против хуситов выступила исламская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, под предлогом противодействия скрытой интервенции в страну и распространению влияния Ирана, поддерживающего единоверцев-хуситов. По данным ООН, в результате авианалетов в Йемене погибли около 14 тысяч мужчин, женщин и детей из числа гражданского населения, более чем 7 миллионам из 27-миллионного населения страны угрожает смерть от голода, отсутствия воды и медицинской помощи.

Повстанец-хусит

Хуситы в течение трех лет оборонялись и даже обстреливали территорию Саудовской Аравии баллистическими ракетами, однако 13 июня международная исламская коалиция начала военную операцию "Золотая победа" по захвату удерживаемого "Ансар Аллах" стратегически важного портового города Ходейда на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможности большой гуманитарной катастрофы. В последние дни хуситы, несмотря на упорное сопротивление, отступили из района городского аэропорта, сейчас бои идут в жилых кварталах и возле портовых верфей и складов.

История войны в Йемене в последние годы была чрезвычайно запутанна, она состояла из многих фаз, во время которых разнообразные силы вступали в альянсы друг с другом и потом переходили на другую сторону, однако никто не мог одержать победу. Показателен пример бывшего йеменского президента-диктатора, суннита Али Абдаллы Салеха, правившего почти 22 года и после свержения в 2011 году в результате "арабской весны" сперва бежавшего в Эр-Рияд. Затем он вернулся в йеменскую столицу Сану, занятую хуситами, и заключил с ними союз, после чего верные ему лично многочисленные части Республиканской гвардии начали воевать на стороне "Ансар Аллах". Однако поздней осенью 2017 года Салех изменил союзникам и решил перебежать обратно на сторону исламской коалиции – за что и был убит хуситами. Сразу после этого лояльные армейские части атаковали хуситов вместе с саудовцами – и с этого момента "Ансар Аллах" стали явно терпеть поражение.

Али Абдалла Салех и Владимир Путин в 2011 году на авиасалоне в подмосковном Жуковском

Фактически сейчас йеменская территория разделена на множество переходящих из рук в руки анклавов, где иногда вообще нет никакой власти. Однако большая часть Йемена по-прежнему контролируется хуситскими властями со штаб-квартирой в городе Саада на северо-западе страны. Официально же Йемен в мире и в ООН представляет признанное почти всеми государствами правительство Мансура Хади.

Бедный нефтью и природными ресурсами Йемен, расположенный, однако, в стратегически сверхважном месте у узкого выхода из Красного моря в Индийский океан, между Азией и Африкой, по мнению большинства экспертов, стал одной из зон глобального, уже захватившего весь Ближний Восток военно-политического противостояния шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии и ее союзников. Именно по этой причине, например, войска ОАЭ в апреле этого года "превентивно" оккупировали на некоторое время крупный йеменский остров Сокотра в Индийском океане – из-за опасения, что раньше них это сделает Иран.

Может ли конфликт в Йемене стать по-настоящему большой войной с участием многих мировых держав, с учетом запутанности ситуации и союзнических отношений Саудовской Аравии с США, все более нетерпимо высказывающихся в отношении Ирана, главного покровителя хуситов, и все возрастающей роли Москвы на Ближнем Востоке, спасшей от гибели режим Башара Асала в Сирии и по-прежнему аккуратно поддерживающей внешнеполитический курс Тегерана?

О войне в Йемене и ее возможных последствиях, и о том, почему хуситы сейчас надеются именно на помощь Владимира Путина, в интервью Радио Свобода рассуждает политолог-арабист Кирилл Семенов:

– Когда-то Йемен, а на самом деле два йеменских государства, позже слившихся в одно, оба были союзниками Советского Союза, несмотря даже на войну между ними. Память об этих временах еще жива у старшего поколения, которое, как всегда на Востоке, определяет политику? Может, до сих пор Москва остается каким-то мифическим ориентиром для них, вдобавок к исторической нелюбви к США?

– Да, в Йемене сохранилась определенная память об этом периоде, больше, конечно, на юге Йемена, где существовала Народная Демократическая Республика Йемен. Что касается ЙАР, Северного Йемена, там тоже она есть. Но это, скорее, относится к более раннему периоду, 60-м годам 20-го века, когда египетские войска при помощи СССР помогали свергать тамошнего короля. Соответственно, эта память там несколько все-таки уже стерлась. Но есть общее восприятие, что Россия всегда стоит во главе сил, которые представляют "антиимпериалистический блок". Нельзя обойти стороной тот факт, что хуситы благосклонно относятся к режиму Башара Асада в Сирии, рассматривая его как своего идеологического союзника как минимум в противостоянии со странами суннитского блока, с Саудовской Аравией, ОАЭ.

На этом фоне, конечно, хуситы ориентированы на Москву, именно в России они видят некоего как минимум посредника, который может в большей степени лоббировать их интересы, чем какая-либо другая мировая столица. Но в последнее время отношения Москвы с хуситами несколько испортились, и это произошло после того, как они убили экс-президента Али Абдаллу Салеха, с которым Москва была тесно связана и с которым контакты России были более глубокими много десятилетий. Как известно, Салех был союзником хуситов, но потом решил несколько "сменить курс" и пойти на мирные соглашения с коалицией, после чего, после попытки мятежа, он был убит. Самое главное, что не только хуситы заинтересованы в посреднической роли Москвы, но также и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты.

– Все же, когда хуситы обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи, это показалось очень неожиданным?

– У хуситов сейчас очень сложное положение, их второй по величине город – Ходейда, он же главный порт, через который поступает основная доля гуманитарной продовольственной помощи для Йемена, находится под угрозой захвата силами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Если операция по штурму города завершится для коалиции успешно, то все поставки продовольствия в Йемен будут прекращены и все население тех территорий, где действует администрация "Ансар Аллах", хуситов, окажется просто-напросто без средств к существованию. Если начнутся городские бои в Ходейде, транспортные суда не смогут зайти в порт этого города для разгрузки. Это будет серьезный удар для них, это будет, возможно, некая новая стадия гуманитарной катастрофы, которая сейчас продолжается в этой стране. Поэтому хуситы ищут любые возможности, обращаются в том числе и к России, чтобы как-то повлиять на ситуацию.

Военнослужащие армии Судана в боях за город Ходейда, в составе сил коалиции

– Хуситы и их противники не могут не знать всех деталей войны в Сирии, где Россия стала, конечно, одним из ключевых игроков. Последние победы войск Башара Асада при помощи российской армии и, в общем, цена этих побед со всех сторон, укрепили их в мысли, что вмешательство Кремля во внутренние йеменские дела может оказаться для них полезным?

– Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, например, считают, что в обмен на свое невмешательство в Сирии или уменьшение собственной роли в поддержке сирийской оппозиции и в последнее время намечаемой тенденции их более благосклонного отношения к сирийскому режиму они, наверное, хотели бы видеть от Москвы большей лояльности в отношении их действий в Йемене. Если Россия уже вернулась на Ближний Восток, то пусть она возвращается не только в Сирию, но и участвует и в йеменском урегулировании, в том числе поддерживая интересы Саудовской Аравии и ОАЭ, так полагают многие. Для этого есть определенные предпосылки. Москва в этом также очень заинтересована. Возможно, она даже как-то вещественно закрепится в Йемене, если там будет сформировано какое-то новое правительство национального единства. Тем более что картина сложная и сторонники Салеха, с которыми вела диалог Москва, теперь фактически поддерживают Объединенные Арабские Эмираты и саудитов. Сын Салеха живет в ОАЭ, племянник убитого хуситами экс-президента Тарек Салех возглавляет лично сейчас большую группировку сил, которые наступают на Ходейду. Здесь у Москвы есть возможность для большого маневра.

– Россия сейчас стремится активно развивать отношения с Саудовской Аравией, главным сегодня врагом хуситов. Это со стороны хуситов тонкий расчет? Потому что Москва одновременно считается и партнером Ирана на Ближнем Востоке, особенно когда речь заходит о той же войне в Сирии. В Эр-Рияде полагают, что как раз иранский режим и стоит за хуситами. Возможно ли, что так, на самом деле, Тегеран прощупывает возможность примирения с саудитами? Как разобраться в этом сложнейшем клубке?

– Во-первых, Саудовская Аравия не собирается уничтожать хуситов. Позиция Эр-Рияда изначально была такая: хуситы могут остаться как политическая сила в Йемене, но они не должны быть у власти. Им готовы предоставить места в правительстве в обмен на победу и возвращение легитимной власти, то есть администрации Мансура Хади. Речь именно об уничтожении хуситов не идет, и представители Саудовской Аравии неоднократно об этом говорили: что хуситы для них соседи, что, хочется или не хочется, но они уже укоренились в Йемене, у них есть поддержка населения, это следует признать, и Эр-Рияд готов с ними считаться.

Что касается Тегерана, то Саудовская Аравия и ее союзники, заявляя о том, что они борются с хуситами, на самом деле, как они уверены, именно что ведут борьбу против иранской экспансии на Аравийском полуострове. А для Тегерана это очень удобно, потому что Иран на войну в Йемене тратит очень мало. То есть какая-то помощь хуситам, конечно, поступает из Тегерана, но она незначительная. Это, я уверен, не те объемы, о которых говорит Саудовская Аравия. Хуситы оказались в изоляции и могут опираться прежде всего на собственные силы. И поэтому для Тегерана нет проблем, скажу в кавычках, "сдать" хуситов – потому что иранцы, собственно, и не вложились в них. "Ансар Аллах" не настолько связаны с Тегераном, как это пытается представить, в том числе и в собственных идеологических целях, Саудовская Аравия. Хуситы – это местные силы. Да, у них есть определенная близость некоторых идеологических установок с режимом в Тегеране, но тем не менее, это все-таки самостоятельные игроки, это не ливанская "Хизбалла" и не другие прохомейнистские структуры, которые Тегеран давно создавал по всему региону. Хуситы решают собственные задачи, которые не направлены на полную поддержку идеи хомейнизма, шиитской революции, которая исходит из Тегерана.

Отряд хуситов в Ходейде. Весна 2018 года

– В Йемене, на самом деле, давно ведь не существует государства. Военно-политическая ситуация на этой территории крайне запутанная. Есть ли еще действительно мощные группировки, силы, влияние, потенциал которых следует учитывать в рассуждениях о будущем этой страны? Потому что карта Йемена сейчас – это удивительно пестрый восточный ковер, где разные районы контролируют самые разные формирования, собранные по этническому принципу, по конфессиональному и так далее, и разобраться в этом чудовищно сложно.

– Конечно, хуситы – это только один из игроков. Так же как и администрация Мансура Хади – это далеко не все силы, которые действуют против них. Например, третьей силой фактически стало так называемое "Южное сопротивление", сторонники независимости Южного Йемена, которые сформировали собственный Переходный совет. А курируются это "правительство" и его вооруженные формирования Объединенными Арабскими Эмиратами, иногда их даже называют "эмиратскими прокси". Они оснащаются и вооружаются ОАЭ и, соответственно, используются в интересах Эмиратов, в том числе для установления контроля над различными объектами в южной столице, Адене. Уже доходило до боевых столкновений этих отрядов со сторонниками правительства Хади, которое, соответственно, опекается Саудовской Аравией. То есть там мы видим уже противоречия между самими членами этого антихуситского альянса, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Плюс там есть такая сила, как партия "Аль-Ислах", часто называемая филиалом "Братьев-мусульман" в Йемене. Против возвращения этой партии во власть категорически выступают опять же Объединенные Арабские Эмираты, хотя ее действия поддерживаются Саудовской Аравией – так как на "земле", скажем в кавычках, это единственный союзник президента Хади, на которого он может опереться. Но для ОАЭ "Аль-Ислах" – фактически такой же враг, как и хуситы! Ведь для Объединенных Арабских Эмиратов "Братья-мусульмане" являются одним из главных противников.

Плюс есть старинный город Таиз, где вообще действует целый конгломерат различных группировок, которые никому не подчиняются. Это и салафитские группировки, и местные обыкновенные деидеологизированные банды, которые, однако, выступают от имени правительства Хади. Фактически сейчас Таиз превращен в аналог сомалийской столицы Могадишо примерно так 1993 года прошлого века. Есть еще "Аль-Каида на Аравийском полуострове", которая до сих пор контролирует достаточно обширные регионы, тот же Хадрамаут, и в Адене у них остались еще опорные пункты. И есть еще отдельные племена, которые также никому не подчиняются, например, в провинции Эль-Байда и в других. Они заявили, что являются местной силой, и отказываются принимать чью-либо сторону в конфликте.

Поэтому игроков действительно там гораздо больше, чем два и даже три. При этом многие из них представляют собой действительно реальную силу, и в случае, например, какого-либо поражения хуситов, "Ансар Аллах", эти силы вполне способны начать уже борьбу между собой.

– Как хуситы, о которых, при упоминании войны в Йемене, все-таки говорит в первую очередь весь мир, сумели вообще продержаться так долго? С учетом того, что это небольшая группа, по сравнению с противостоящей ей огромной коалицией. Откуда у них деньги, оружие?

– Хуситы пришли к власти как раз благодаря поддержке партии "Всеобщий народный конгресс" и ее лидера Али Абдаллы Салеха, это он фактически привел хуситов в столицу Сану! Во-вторых, все силы Республиканской гвардии Йемена и многие другие лояльные Салеху подразделения также встали на сторону хуситов, то есть фактически вся йеменская армия, со всеми ее арсеналами. И в-третьих, хуситы контролировали с союзниками-салеховцами наиболее густонаселенные регионы Йемена. А Салех, еще управляя Йеменом, например, закупал большое количество советских баллистических ракет Р-17 "Скад" и их аналогов у Северной Кореи. То есть армия у Йемена на рубеже 20–21-го столетий была достаточно прилично оснащенной, было очень много складов с вооружениями, танки, артиллерия. На этих запасах тот, кто находился у власти, мог долго держаться – вот и держится до сих пор. Плюс к этому, конечно, то, что сам по себе Йемен, как известно, всегда был крупнейшим региональным рынком вооружений. В Йемене количество "стволов" на черном рынке всегда превышало количество всего населения. И именно через Йемен оружие поступало в соседние государства, в первую очередь в страны Африканского Рога.

Повстанец-хусит, участвовавший в атаке и убийстве Али Абдаллы Салеха. 4 декабря 2017 года

– А какова численность их вооруженных отрядов? И откуда у них берутся человеческие ресурсы, солдаты?

– В последние годы "Ансар Аллах" имел где-то 50 тысяч бойцов; поддерживающих их бойцов Али Абдаллы Салеха было еще 50 тысяч, то есть всего можно было говорить о 100 тысячах, может быть, больше или меньше. После мятежа экс-президента и его выступления против хуситов, конечно, число салеховцев, которые остались поддерживать хуситов, стало значительно меньше. Но многие все-таки остались, и теперь можно говорить об общей численности где-то в 75 тысяч человек, всех вместе в этом союзе – хуситов, и республиканских гвардейцев, и иных подразделений Вооруженных сил Йемена, которые были ранее верны партии "Всеобщий народный конгресс". Провинция Саада на севере Йемена остается их исторической опорой, там они имеют неограниченные человеческие ресурсы для вербовки сторонников и бойцов. Как и в других районах и провинциях Северного Йемена, благодаря пропагандистской работе в достаточно густонаселенных городах, тех, где население также является зейдитами, так же как и хуситы. И, кстати говоря, удары просаудовской суннитской коалиции по этим городам лишь способствуют приходу добровольцев в ополчение "Ансар Аллах", – говорит Кирилл Семенов.