СтопХам по-гродненски: Велосипедистка мелом борется с нарушителями парковки 28.07.2018, 19:46

Фото: hrodna.life

В Гродно оригинально борются с горе-парковщиками.

На тротуаре по улице Карбышева в Гродно появились надписи, предупреждающие водителей о незаконной парковке. Их возле национального банка нанесла мелом девушка-велосипедистка.

Девушка, которая решила не называть свое имя, рассказала hrodna.life, что она постоянно ездит по Карбышева и там всегда стоят машины, которые нарушают правила дорожного движения.

«Возле банка нет знака парковки. Из-за таких водителей мы — велосипедисты — вынуждены ездить по проезжей части. Приходится с нарушителями бороться разными способами. Может с помощью мела научим их различать элементы дороги», — отметила девушка.

Фото: hrodna.life

После того, как девушка нанесла возле машин надписи, водители транспорт в этом месте уже не ставили.

Фото: hrodna.life

В Гродно уже пытались бороться с горе-парковщиками. Несколько лет назад неизвестные оставляли на номерных знаках и лобовых стеклах неправильно припаркованных машин необычные записки.