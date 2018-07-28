закрыть
28 июля 2018, суббота, 19:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

СтопХам по-гродненски: Велосипедистка мелом борется с нарушителями парковки

  • 28.07.2018, 19:46
Фото: hrodna.life

В Гродно оригинально борются с горе-парковщиками.

На тротуаре по улице Карбышева в Гродно появились надписи, предупреждающие водителей о незаконной парковке. Их возле национального банка нанесла мелом девушка-велосипедистка.

Девушка, которая решила не называть свое имя, рассказала hrodna.life, что она постоянно ездит по Карбышева и там всегда стоят машины, которые нарушают правила дорожного движения.

«Возле банка нет знака парковки. Из-за таких водителей мы — велосипедисты — вынуждены ездить по проезжей части. Приходится с нарушителями бороться разными способами. Может с помощью мела научим их различать элементы дороги», — отметила девушка.

Фото: hrodna.life

После того, как девушка нанесла возле машин надписи, водители транспорт в этом месте уже не ставили.

Фото: hrodna.life

В Гродно уже пытались бороться с горе-парковщиками. Несколько лет назад неизвестные оставляли на номерных знаках и лобовых стеклах неправильно припаркованных машин необычные записки.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич