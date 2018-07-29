Сбежавший в Беларусь экс-премьер Кыргызстана: Я умер в Малайзии 1 29.07.2018, 10:35

Данияр Усенов

Источник: naviny.by

Данияр Усенов сделал странное заявление.

«Я слышал, что Данияр Усенов умер в 2013 году в Малайзии». Такое заявление сделал Данияр Усенов накануне в комментариях белорусскому изданию «Naviny.by», отвечая на вопрос, является ли он бывшим премьером Кыргызстана Данияром Усеновым.

Напомним, 27 июля в Беларуси начата реализация крупного аграрного проекта, которую ведет Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Возглавляет корпорацию гражданин Беларуси Даниил Урицкий.

Однако на фото был опознан беглый Данияр Усенов, сбежавший из Кыргызстана во время апрельских событий 2010 года и обосновавшийся вместе с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым в Беларуси.

После официальных мероприятий журналист попытался уточнить у Урицкого, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил следующее: «У киргизов и спрашивайте».

На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил журналистов вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить.

Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Данияром Усеновым, он отвечал уклончиво. Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: «Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии».