закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 12:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Путина надо выкинуть давно»: как взбунтовалась Москва

1
  • 29.07.2018, 12:13

В акции против повышения пенсионного возраста приняли участие тысячи человек.

Протестовала против повышения пенсионного возраста

В России вчера прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста. В Москве на проспект Сахарова на организованный КПРФ митинг 28 июля вышло более 12 тысяч человек. «МБХ-медиа» рассказало, как это было,

Несмотря на то, что шествие к сцене должно было начаться в 12.00, в 11.10 у выхода из метро уже не протолкнуться: спешащих на митинг целая толпа. Многие принесли с собой флаги и плакаты.

По пути к рамкам металлодетектора меня хвалит низкого роста пожилая женщина в розовой футболке и панаме за то, что я пришла:

«Молодежь с нами! Правильно, что молодежь пришла, а не одни старики», — говорит женщина и скрывается в толпе.

Молодых людей действительно много, но все же большинство собравшихся — пенсионеры. Оно неудивительно — митинг организовала КПРФ, большинство приверженцев которой — все же пожилые люди.

К 11.30 на площади в начале проспекта не пройти — собралось уже около пяти тысяч человек. Автозаков и полицейских практически нет: все спокойно проходят через рамки металлоискателей, а две полицейских машин грустно стоят поодаль.

Пришли лидеры левых движений — Геннадий Зюганов от КПРФ и Сергей Удальцов от «Левого фронта». Последнего обступили журналисты, которым он начал рассказывать про необходимость демократии и референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

Через несколько минут дружинники понимают, что больше не могут сдерживать людей, и шествие к сцене начинается. Лозунги у митингующих самые разные, от требований отмены пенсионной реформы до отставки Путина.

«Я против Путина и Медведева, так и пиши!, — указывает мне пенсионерка Зинаида. — Их надо в Магадан отправлять. Как Путину не стыдно — все в Сирию и в другие страны?! А наш народ погибает, живут в бараках, как тараканы! Он как Николай Второй! Почему Ельцин Примакова не оставил? Он искал врага народа и поставил Путина!»

Зинаида голосовала за Грудинина и уверена, что голосовать можно за кого угодно, только не за Путина. «Да я могла бы даже за Ксюшку, только не за Путина! Надо выкинуть давно!», — восклицает женщина.

Тем временем на улице уже начинает сильно припекать: пенсионеры обмахиваются выданными им членами КПРФ партийными газетами и складывать из них шапочки.

На подходе к сцене начинает играть музыка: певец Николай Александров исполняет «Плачет мой народ». У сцены собирается огромная толпа. На сцену выходит ведущий, благодарит всех собравшихся и приглашает выступить Геннадия Зюганова.

Фото: Елизавета Королькова / МБХ медиа

«По каждой нашей семье нанесла удар Великая Отечественная война. И сегодня мы испытываем это горе, отмечая праздник Победы. Второй удар нанесла приватизация, которая уничтожила 80 тысяч предприятий и вывернула ваши карманы и унизила нашу страну», — говорит лидер КПРФ. — Теперь наносится новый удар — это не пенсионная реформа, а удар по российской государственности невиданной силы. Это удар по той стабильности, которой хвалился Путин!"

Зюганов требует не допустить такого произвола и уходит со сцены. После него выступают члены КПРФ: кандидат в мэры от партии Вадим Кумин и кандидат в губернаторы Константин Черемисов. Их выступления похожи — оба делают упор на то, что необходимо «свергнуть власть Медведева».

Затем слово берет депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который тоже советует свергнуть Медведева. О Путине члены КПРФ предусмотрительно молчат.

Со сцены говорят, что пришло уже более ста тысяч человек (непонятно только, в Москве или по всей России), а затем объявляют, что полицейские не пускают людей.

«Да всех пускают, и на вход и на выход», — говорит только что подошедшая женщина.

Слово берет Сергей Удальцов. Политик шутит о Нобелевской премии и об инициативах ЕдРа:

«Они предлагали пословицу «45 — баба ягодка опять» изменить на «75 — баба ягодка опять». Этот политик использовать фамилию Путина не боится и анонсирует социальный марш миллионов.

После Удальцова слово берут другие члены партии, а затем принимается резолюция митинга с помощью общего голосования. Обливающиеся потом люди начинают расходиться.

«Да я бы осталась, но совсем плохо себя чувствую, хоть бы водички выпить», — говорит одна из уходящих пенсионерок.

К двум часам митинг заканчивается — об этом говорит со сцены Зюганов: благодарит всех и просит сложить реквизит у выхода.

Неподалеку от выхода одиноко стоит женщина с плакатом «Путина на помойку».

«Рыба гниет с головы, потому и Путин, а не Медведев, — объясняет представившаяся Натальей женщина. На митинг Либертарианской партии завтра Наталья не собирается — кто такие либертарианцы она просто не знает. Как и большинство присутствующих Наталья голосовала за Грудинина, хоть он ей и не нравится.

На проспекте остается меньше четверти собравшихся на митинг людей: все вышли через рамки металлоискателей и направляются к метро. У рамок стоят полицейские:

«Говорят, что мы их не охраняем. Безголовая оппозиция. Все, что они могут — говорить, что Путин — (непечатное слово – ред.)!», — возмущается один из правоохранителей.

«А что, вам такое терпеть нравится?» — говорит ему проходящая мимо женщина.

«Я в 80-х терпел, в 90-х терпел и сейчас переживу!» — кричит полицейский и уходит.

Прямо за рамками стоят еще человек сто: кто-то уговаривает людей прийти на митинг завтра, кто-то жалуется на свою жизнь, а национал-коммунистический православный монарх просит волшебника отменить пенсионную реформу.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич