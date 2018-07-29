«Путина надо выкинуть давно»: как взбунтовалась Москва 1 29.07.2018, 12:13

В акции против повышения пенсионного возраста приняли участие тысячи человек.

Протестовала против повышения пенсионного возраста

В России вчера прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста. В Москве на проспект Сахарова на организованный КПРФ митинг 28 июля вышло более 12 тысяч человек. «МБХ-медиа» рассказало, как это было,

Несмотря на то, что шествие к сцене должно было начаться в 12.00, в 11.10 у выхода из метро уже не протолкнуться: спешащих на митинг целая толпа. Многие принесли с собой флаги и плакаты.

По пути к рамкам металлодетектора меня хвалит низкого роста пожилая женщина в розовой футболке и панаме за то, что я пришла:

«Молодежь с нами! Правильно, что молодежь пришла, а не одни старики», — говорит женщина и скрывается в толпе.

Молодых людей действительно много, но все же большинство собравшихся — пенсионеры. Оно неудивительно — митинг организовала КПРФ, большинство приверженцев которой — все же пожилые люди.

К 11.30 на площади в начале проспекта не пройти — собралось уже около пяти тысяч человек. Автозаков и полицейских практически нет: все спокойно проходят через рамки металлоискателей, а две полицейских машин грустно стоят поодаль.

Пришли лидеры левых движений — Геннадий Зюганов от КПРФ и Сергей Удальцов от «Левого фронта». Последнего обступили журналисты, которым он начал рассказывать про необходимость демократии и референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

Сергей Удальцов готовится к акции протеста. На проспекте Сахарова уже собрались несколько тысяч человек, недовольных пенсионной реформой. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/yOUTWsnXZS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 июля 2018 г.

Через несколько минут дружинники понимают, что больше не могут сдерживать людей, и шествие к сцене начинается. Лозунги у митингующих самые разные, от требований отмены пенсионной реформы до отставки Путина.

«Я против Путина и Медведева, так и пиши!, — указывает мне пенсионерка Зинаида. — Их надо в Магадан отправлять. Как Путину не стыдно — все в Сирию и в другие страны?! А наш народ погибает, живут в бараках, как тараканы! Он как Николай Второй! Почему Ельцин Примакова не оставил? Он искал врага народа и поставил Путина!»

Зинаида голосовала за Грудинина и уверена, что голосовать можно за кого угодно, только не за Путина. «Да я могла бы даже за Ксюшку, только не за Путина! Надо выкинуть давно!», — восклицает женщина.

Тем временем на улице уже начинает сильно припекать: пенсионеры обмахиваются выданными им членами КПРФ партийными газетами и складывать из них шапочки.

На подходе к сцене начинает играть музыка: певец Николай Александров исполняет «Плачет мой народ». У сцены собирается огромная толпа. На сцену выходит ведущий, благодарит всех собравшихся и приглашает выступить Геннадия Зюганова.

Фото: Елизавета Королькова / МБХ медиа

«По каждой нашей семье нанесла удар Великая Отечественная война. И сегодня мы испытываем это горе, отмечая праздник Победы. Второй удар нанесла приватизация, которая уничтожила 80 тысяч предприятий и вывернула ваши карманы и унизила нашу страну», — говорит лидер КПРФ. — Теперь наносится новый удар — это не пенсионная реформа, а удар по российской государственности невиданной силы. Это удар по той стабильности, которой хвалился Путин!"

Зюганов требует не допустить такого произвола и уходит со сцены. После него выступают члены КПРФ: кандидат в мэры от партии Вадим Кумин и кандидат в губернаторы Константин Черемисов. Их выступления похожи — оба делают упор на то, что необходимо «свергнуть власть Медведева».

Затем слово берет депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который тоже советует свергнуть Медведева. О Путине члены КПРФ предусмотрительно молчат.

Депутат Рашкин требует отправить Медведева в отставку. Отправить в отставку Путина он почему-то не требует. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/86SwagH1F2 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 июля 2018 г.

Со сцены говорят, что пришло уже более ста тысяч человек (непонятно только, в Москве или по всей России), а затем объявляют, что полицейские не пускают людей.

«Да всех пускают, и на вход и на выход», — говорит только что подошедшая женщина.

Слово берет Сергей Удальцов. Политик шутит о Нобелевской премии и об инициативах ЕдРа:

«Они предлагали пословицу «45 — баба ягодка опять» изменить на «75 — баба ягодка опять». Этот политик использовать фамилию Путина не боится и анонсирует социальный марш миллионов.

После Удальцова слово берут другие члены партии, а затем принимается резолюция митинга с помощью общего голосования. Обливающиеся потом люди начинают расходиться.

«Да я бы осталась, но совсем плохо себя чувствую, хоть бы водички выпить», — говорит одна из уходящих пенсионерок.

К двум часам митинг заканчивается — об этом говорит со сцены Зюганов: благодарит всех и просит сложить реквизит у выхода.

Неподалеку от выхода одиноко стоит женщина с плакатом «Путина на помойку».

«Рыба гниет с головы, потому и Путин, а не Медведев, — объясняет представившаяся Натальей женщина. На митинг Либертарианской партии завтра Наталья не собирается — кто такие либертарианцы она просто не знает. Как и большинство присутствующих Наталья голосовала за Грудинина, хоть он ей и не нравится.

На проспекте остается меньше четверти собравшихся на митинг людей: все вышли через рамки металлоискателей и направляются к метро. У рамок стоят полицейские:

«Говорят, что мы их не охраняем. Безголовая оппозиция. Все, что они могут — говорить, что Путин — (непечатное слово – ред.)!», — возмущается один из правоохранителей.

«А что, вам такое терпеть нравится?» — говорит ему проходящая мимо женщина.

«Я в 80-х терпел, в 90-х терпел и сейчас переживу!» — кричит полицейский и уходит.

Прямо за рамками стоят еще человек сто: кто-то уговаривает людей прийти на митинг завтра, кто-то жалуется на свою жизнь, а национал-коммунистический православный монарх просит волшебника отменить пенсионную реформу.