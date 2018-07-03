Шесть вещей, которые нужно проверить в авто перед поездкой 3.07.2018, 22:19

Самое главное для любого водителя — безопасное и комфортное вождение транспортного средства.

Процесс управления машиной всем понятен и часто доведен до автоматизма. Важно помнить, что перед поездкой следует проверить несколько моментов, пишет tv.ua.

Пренебрежение предварительным осмотром машины чревато неприятностями — взять те же спущенные шины или уличных зверят на колесах. Поэтому, следуйте нескольким простым рекомендациям.

Проверьте кузов. Необходимо осмотреть автомобиль на наличие каких-либо повреждений — вмятин, царапин, сколов. Убедитесь, что в ваше отсутствие с любимой машиной ничего не случилось, в особенности, если она припаркована не на специализированной стоянке, а во дворе.

Животные. Тщательно осмотрите колеса и моторный отсек на наличие уличных животных (к примеру, маленьких котят). Многие пренебрегают этим советом в спешке, а зря, ведь, тронувшись, можно покалечить малышей, которые грелись и спали на покрышках, да и в аварию легко угодить.

Номерные знаки. Случаев, когда номера просто «скручивали» и оставляли на авто «письмо счастья» с номером телефона, по которому нужно позвонить, дабы, заплатив, вернуть знаки — в последнее время немало. Осмотрите транспорт, если номеров нет — гораздо дешевле сделать дубликат или новые номера.

Колеса. Проверьте, не спущены ли колеса машины, все ли покрышки целы. Если имеется проблема — ее важно заметить вовремя, и оперативно устранить.

Осмотрите асфальт. Важно понять, нет ли на дороге около колес никаких подтеков. Если есть — это опасно, и говорит о том, что в транспортном средстве подтекают технические жидкости.

Проверка исправности систем и уровня топлива. Когда сядете в салон, первым делом включите зажигание и взгляните на приборную панель. Проверьте, хватает ли в баке топлива, исправны ли все системы.