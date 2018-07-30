Топ-10 продуктов, которые нужно употреблять в жаркую погоду 30.07.2018, 17:53

1,678

В жаркую погоду лучше отказаться от сладкого и употреблять фрукты и овощи.

Британские диетологи назвали лучшие продукты для употребления в жаркую погоду. По данным экспертов, определенные продукты питания играют немаловажную роль в регулировании температуры тела и способны, как охладить организм, так и, наоборот, согреть его, передает Independent (перевод — nv.ua).

Диетологи рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием воды и отказаться от мороженого, которое, согласно данным ученого Питера Поортвлиета из Квинслендского университета, лишь способствует выработке организмом тепла:

«Вам может показаться логичным, что употребление чего-то холодного, такого, например, как мороженое, поможет охладить организм. Однако это не так. Эффект охлаждения организма быстро заменится теплом, которое создается в результате процесса переваривания мороженого в желудке. Из-за высокой калорийности мороженого, оно приводит к увеличению температуры тела. Это касается и других сладких и жирных продуктов», - говорит он.

В жаркую погоду эксперты порекомендовали пить холодную воду с лимоном и мятой, а также употреблять ряд продуктов, которые способствуют гидратации организма. В частности, диетологи составили список продуктов с наибольшим содержанием воды, которые помогут пережить жару.

Топ-10 продуктов, которые нужно употреблять в жаркую погоду:

Огурцы

Клубника

Арбуз

Кабачки

Ананас

Манго

Зеленый перец

Апельсины

Салат Айсберг

Сельдерей