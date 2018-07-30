Cпецпрокурор Мюллер: Манафорт заработал в Украине более $60 миллионов 30.07.2018, 22:43

Роберт Мюллер

Фото: Reuters

Cкандальный политолог не указал о значительной доле от доходов в своих налоговых декларациях.

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа и бывший лоббист Партии регионов Пол Манафорт заработал более $60 миллионов в качестве политического консультанта в Украине, заявил специальный прокурор США Роберт Мюллер, сообщает «Новое время».

Как передает Bloomberg, обвинение пытается доказать, что Манафорт заработал десятки миллионов и "не указал о значительной доле от них в своих налоговых декларациях".

Защита Манафорта попросила суд ограничить доступ жюри присяжных к 51 приложению к материалам дела, где говорится о его работе на бывшего президента Украины Виктора Януковича, на его Партию регионов и на ее преемника - Оппозиционный блок.

В ответ в офисе Мюллера заявили, что материалы дела подробно иллюстрируют, как Манафорт работал в Украине, в том числе, на президентских выборах в 2010 году и на парламентских выборах в 2012 году.

Напомним, что в июне суд взял под стражу бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Полу Манафорту были предъявлены обвинения в отмывании денег, которые он получил работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также выдвинули обвинения во вмешательстве в дела свидетелей.