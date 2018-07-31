Можно ли похудеть на сезонных продуктах 31.07.2018, 20:44

Cамое главное - правильно расставить акценты.

Светлана Никитина – сертифицированный специалист по питанию международной сети женских фитнес-клубов. Она рассказала «Вечернему Бобруйску», на какие сезонные продукты лучше сделать акцент, а каких избегать.

Светлана Никитина

Грибы

– Грибы – легкий летний продукт, если их правильно готовить. Как вариант – варить, тушить или запекать. Например, в 100 граммах лисичек примерно 38 килокалорий. Если грибы жарить, то калорийность такого блюда существенно увеличивается за счет масла.

Акцент на «сезонку»

Акцент только на сезонные продукты в питании точно не стоит делать, поскольку в организм должны поступать и белки, и жиры, и углеводы, как растительного, так и животного происхождения (овощи, фрукты, злаки, «молочка» и мясное). Это обеспечит нормальную работы всех органов и систем организма.

Шашлык

Жареное на костре мясо – меньшее зло по сравнению с мясом, приготовленным, например, на сковороде, поскольку обычно при приготовлении мяса дома используется масло или какой-либо другой жир. Также при приготовлении мяса на сковороде вырабатываются канцерогены.

В случае с шашлыками колоссальное значение имеет маринад. Лучше всего будет заменить свинину на курицу и мариновать мясо в специях и кефире. Можно использовать майонез, но только домашнего приготовления.

– На мой взгляд, наиболее безопасными для фигуры в сезон барбекю будут, например, такие блюда, запеченные на решетке: сыр в лаваше (можно добавить зелень), шампиньоны с чесноком и специями.

Время фруктов

Есть понятие «быстрых» и «медленных» углеводов. Все дело в скорости их усвоения. Быстрыми углеводами богаты сладкие фрукты и ягоды. При употреблении их в пищу стоит учитывать также скорость усвоения глюкозы в организме, то есть гликемический индекс продуктов. Он бывает высокий, средний и низкий. Лучше всего выбирать продукты с низким гликемическим индексом.

Полезно съедать фрукты примерно до четырех часов дня, поскольку это быстрые углеводы. Особенно тем, кто хочет похудеть, стоит избегать большого количества винограда и бананов. Банана, например, в один прием пиши не рекомендуют употреблять более 60 граммов. Винограда – до 150-200 граммов. Дело в том, что эти фрукты наиболее сладкие, они насыщены быстрыми углеводами.

Тем, кто хотел бы похудеть, лучше отдать предпочтение цитрусовым и сливам. В этих продуктах, кроме сахара, содержится достаточное количество пищевых волокон, которые участвуют в пищеварении.

Летом многие допускают ошибку, «налегая» на арбузы. Несмотря на свою водянистость, эта ягода содержит большое количество сахара.

– Вечерний прием фруктов может также привести к тому, что вы будете худеть по объемам, визуально будет казаться, что вы «уменьшаетесь», но на самом деле жировые запасы никуда не денутся. Такое нездоровое похудение часто приводит к тому, что вес не только возвращается, но и приходит «с запасом».

Светлана Никитина в 2016 году и сейчас (справа)

Чем утолить жажду

Летом нужно утолять жажду только водой. Часто люди пьют много сладких газированных напитков, кваса и удивляются тому, что поправляются. А ведь это самые настоящие жидкие калории, сахар.

В день нужно выпивать достаточное количество чистой воды. Дело в том, что все обменные процессы в организме происходят именно в водной среде, поэтому недостаточное количество жидкости также может привести к замедлению метаболизма. Свою норму воды можно рассчитать самостоятельно: летом она составляет 40 миллилитров на килограмм веса в день. Зимой – немного меньше, 30 миллилитров. Это количество воды без чая, кофе, супов и прочих жидкостей.

Кстати, алкоголь и никотин также замедляют обмен веществ.

Фруктовые диеты

Не стоит выбирать жесткие фруктовые и другие диеты и голодать. Частота приемов пищи должна соблюдаться. В идеале их должно быть пять – три основных и два перекуса. На перекусы как раз отлично подойдут фрукты и ягоды, а также молочные продукты.

Самые полезные овощи

Все овощи, которые у нас растут, полезны, и поэтому их нужно включать в свой рацион. Огурцы, помидоры, лук, перец, чеснок, капуста – все, что растет в огороде. Внимательно нужно относиться к сахаросодержащим овощам – ограничивать их количество на порцию: не более 200 граммов моркови или 150 граммов свеклы.

Полезные и вредные жиры

Не всякий жир в продуктах вреден. Существуют даже жирные фрукты – например авокадо. Много жиров содержится в оливках и маслинах. Но такие вещества полезны. К особо вредным же относят трансжиры, то есть искусственно синтезированные жиры (спреды, маргарины). Большего всего их в кондитерской продукции.

Один их самых «опасных» кондитерских продуктов – вафли. Они не только содержат трансжиры, но еще и чрезвычайно калорийны. В 100 граммах вафель содержится порядка 500 калорий.

Как сохранить витамины

Сезонные продукты лучше всего сушить или замораживать. Варить варенье и «солить» овощи я не рекомендую совсем. Посчитайте, сколько сахара придется на стакан варенья – не меньше 50 граммов, а это очень много, это бесполезные калории, а полезные веществ после такой термической обработки во фруктах и ягодах становится в разы меньше. Закатки – это вообще прошлый век. В первую очередь из-за добавления уксуса и соли. Оба эти продукта никак нельзя назвать полезными.