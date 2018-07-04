Николай Статкевич в суде: Я в вашем спектакле не участвую 12 4.07.2018, 15:37

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Николай Статкевич

Лидер БНК демонстративно покинул зал суда.

Суд Первомайского района Минска 4 июля должен был рассмотреть административное дело в отношении лидера Белорусского национального конгресса Николая Статкевича за призыв к участию в акции 3 июля. Но Статкевич, которого привезли с Окрестина, отказался участвовать в процессе и вышел из зала суда.

Супруга Статкевича Марина Адамович сообщила у себя в Facebook, что мужа оставили на Окрестина отбывать присужденные еще весной 10 суток. Утром, 4 июля, Адамович написала, что Статкевича из ЦИП отвезли в суд Первомайского района Минска.

«Я в вашем позорном спектакле не участвую, первое, что я сделаю, когда выйду на свободу, пойду туда (на бульвар Толбухина, — ред) с цветами. А сейчас ведите меня в тюрьму», — заявил Статкевич в начале судебного процесса и вышел из зала суда.

Суд заочно присудил лидеру БНК штраф 40 базовых единиц (980 рублей).

Напомним, Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем 3 июля в 13.00 возле станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске, закончилась брутальными задержаниями.

Участники акции собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам по улице Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев. Также участники акции собирались поддержать политзаключенных (в том числе фигурантов «дела профсоюзов») и протест против ресторана в Куропатах.