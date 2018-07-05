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Фотография гродненского активиста в соцсети напугала милицию

  • 5.07.2018, 9:45
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Мiкалай Салянiк i Аляксандар Лаўрэнцеў

Александра Лаврентьева оштрафовали на 490 рублей за перфоманс «Беларусь – страна для жизни».

Задержанный брутально 3 июля людьми в штатском, гродненский общественный активист Александр Лаврентьев сообщил, что 4 июля его оштрафовали на 490 рублей в суде Октябрьского района Гродно, после чего отпустили домой.

По информации «Гродненской Весны», Александра Лаврентьева судили по составленным милицией двум протоколам. За якобы «неповиновение милиции» его оштрафовали на 5 базовых величин, еще 15 базовых ему присудили за проведение «несанкционированного пикета». Так суд расценил фотографию, выставленную Лаврентьевым в личной соцсети.

Вчера, 4 июля, журналисты и правозащитники почти целый день ждали Лаврентьева в Октябрьском суде. Никакой достоверной информации им там дать не могли. Наконец Лаврентьева привезли в конце рабочего дня и судили до 18.40.

Другой активист, которого жестоко задержали вчера силовики без опознавательных знаков, Николай Соляник по-прежнему находится в больнице.


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