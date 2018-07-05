Пять фактов о новом тренере БГК из Испании 5.07.2018, 14:27

Маноло Каденас

То, что произошло в Бресте, можно назвать тихой революцией.

Сергея Бебешко на тренерском посту сменил Маноло Каденас. На первый взгляд это кажется освежением позиции, но если присмотреться поближе, можно увидеть, что БГК ожидают разительные изменения, пишет «Трибуна».

Можно долго перечитывать список клубов и титулов. Предоставлю это вам самим, а сейчас хочется поговорить о других аспектах.

Европейский тренер

Заключая контракт с именитым испанцем, брестчане открывают перед собой новые горизонты. Неславянский тренер наверняка будет вести тренировочный процесс на одном из международных языков, что уравнивает игроков всех национальностей в правах.

Вполне вероятно, теперь в составе могут оказаться не только балканцы (не подумайте, что к ним есть какие-то претензии), но и скандинавы, немцы, испанцы, французы. Поиск новых гандболистов становится более простой задачей.

Ставит на молодежь

Если относительно Сергея Бебешко устоялся стереотип, что он ставит на проверенных опытных исполнителей, Маноло Каденас, начинавший свою тренерскую карьеру с молодежного сектора, любит собирать под своим крылом перспективных и доводить их до уровня мировых звезд.

Что ж, материала в Бресте достаточно: Юринок, Шкуринский, Кулак, Джукич. Македонские СМИ сватают в Брест еще одного топового молодого игрока – Халила Яганьяца. Вполне реальной может сложиться ситуация, при которой стартовая семерка БГК будет даже немного моложе стартовой семерки СКА.

Закладывает систему

Каденас предпочитает решению краткосрочных задач длительное планирование. По кирпичикам он строит систему, внедряя в нее того или иного игрока. Иногда результат приходит не сразу, но по крайней мере такой подход нравится болельщикам.

Когда Маноло уходил из Плоцка, он не скрывал расстройства из-за того, что проделал только половину пути. По его словам, на тот момент он выжимал из команды максимум и был на пороге шага вперед.

Работал в Плоцке

Это была плоцкая “Висла”, с которой он не раз бывал в Бресте. Таким образом, испанцу не привыкать работать в схожих географических и ментальных условиях. Адаптация не должна быть долгой и болезненной.

Впрочем, 60 с лишним матчей в сезон и белорусский лимит на легионеров – две вещи, с которыми до этого испанец точно не сталкивался. Посмотрим, сможет ли он справиться с такими жесткими ограничениями.

Тренирует сборную

Одним из важных моментов, обсуждавшихся при подписании контракта, было совмещение постов в клубе и сборной Аргентины. Руководство клуба было против, но в итоге стороны сошлись на промежуточном варианте: Каденас отработает чемпионат мира, после чего покинет сборную.

Есть еще один неочевидный бонус. Наконец-то между Юрием Шевцовым и тренером БГК может сложиться позитивная коммуникация. Тем более Каденас в своей работе в сборной всегда полагался на тесное общение с тренерами клубов. Да и в целом у специалистов схожий взгляд на гандбол.

Адепт ограничения времени на атаку

“С моей точки зрения ограничение времени на атаку – очень интересное решение. Мне нравится динамичный гандбол без траты времени на ненужное. Некоторые команды тратят 10-15 секунд, чтобы осуществить переход из защиты в атаку. Для негандбольных людей, сидящих перед экранами телевизоров, никогда не будет понятным, почему они настолько медленные. Почему они это делают?” – заявил Каденас в интервью порталу “Handball planet” два года назад.

Кажется, в Бресте появился человек, который своими практиками может привлечь на трибуны даже нейтральных болельщиков и снизить градус негатива у недоброжелателей.

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Как бы то ни было, судить о работе будут по результатам. Сергей Бебешко был человеком, который давал его здесь и сейчас, даже имея минимум ресурсов, знал местную специфику и мог разложить силы на сезон так, чтобы выполнить все поставленные задачи. Даже при таком скомканном прощании (у специалиста на руках был действующий контракт на два года) стоит сказать ему огромное спасибо за вывод клуба на новый уровень. Именно при нем БГК стал командой из пула европейских топов.

У Каденаса все еще впереди. Сезон точно не будет простым. Поэтому хочется пожелать ему набраться терпения. С нетерпением хочется увидеть, что из этого получится. Скучно точно не будет!