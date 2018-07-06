Ученые: Кофе полезен даже в больших количествах 2 6.07.2018, 18:46

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Напиток защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Паркинсона и продлевает жизнь.

Известно, что умеренное потребление кофе положительно влияет на здоровье. Напиток защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Паркинсона и продлевает жизнь. Оказывается, пить много кофе тоже полезно. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты проанализировали данные более полумиллиона человек. Исследователи обнаружили, что у людей, пьющих кофе, был снижен риск смерти в течение последующего периода наблюдения. Это касалось и тех, кто каждый день пил по 8 чашек кофе или больше, сообщает healthinfo.ua со ссылкой на «Медикфорум».

Скорость метаболизма кофеина и вид кофе особой роли не играли. Правда, от растворимого кофе эффект оказался чуть менее выраженным. Ученые говорят: судя по всему, положительное влияние кофе на организм связано не с кофеином, а с полифенолами. Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.