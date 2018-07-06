закрыть
6 июля 2018, пятница, 20:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Ученые: Кофе полезен даже в больших количествах

2
  • 6.07.2018, 18:46
  • 1,541

Напиток защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Паркинсона и продлевает жизнь.

Известно, что умеренное потребление кофе положительно влияет на здоровье. Напиток защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Паркинсона и продлевает жизнь. Оказывается, пить много кофе тоже полезно. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты проанализировали данные более полумиллиона человек. Исследователи обнаружили, что у людей, пьющих кофе, был снижен риск смерти в течение последующего периода наблюдения. Это касалось и тех, кто каждый день пил по 8 чашек кофе или больше, сообщает healthinfo.ua со ссылкой на «Медикфорум».

Скорость метаболизма кофеина и вид кофе особой роли не играли. Правда, от растворимого кофе эффект оказался чуть менее выраженным. Ученые говорят: судя по всему, положительное влияние кофе на организм связано не с кофеином, а с полифенолами. Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип