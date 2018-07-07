В Австралии спасли опоссума с застрявшей в банке головой

В Австралии спасли опоссума с застрявшей в банке головой1
- 7.07.2018, 9:28
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Животное отпустили на волю.
Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными в Квинсленде получило сообщение от мужчины из города Логан Сити, чья собака возле мусорного контейнера обнаружила опоссума с головой, застрявшей в банке от нутеллы.
Об этом сообщает ABC News.
Спасатели не смогли выяснить, как долго голова животного находилась в банке и опасались его смерти от обезвоживания. Однако после медосмотра в госпитале для животных опоссума выпустили на волю недалеко от места, где он был найден.