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С помощью компьютерной графики восстановлена внешность Витовта Великого

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  • 7.07.2018, 16:32
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Олег Минич восстановил внешность самого великого правителя Беларуси.

Мастер компьютерной анимации Олег Минич, на основании гравюры 16-го века восстановил внешность великого князя Витовта, сообщает «Радыё Рацыя».

Князь Витовт Кейстутович встал во главе Великого княжества Литовского 4 августа 1392 года.

Витовт Великий остался в истории как наиболее яркий властелин Великого княжества Литовского. Во времена Витовта средневековое белорусско-литовское государство достигло наибольшего могущества и размеров: от Псковской границы до Черного моря и от Оки и Курска до Галиции. Во время Грюнвальдской битвы (1410) Витовт лично возглавлял литовские войска (Полоцкая, Витебская, Гродненская, Пинская, Волковысский, Лидская, Слонимская, Мстиславских и др. Хоругви), которые послужили основной силой в разгроме крестоносцев.

Высшие должности при Витовте занимали бояре, которые происходили с территории современной Беларуси, из них состояло и окружение великого князя. Например, на Соленской встрече 1397 с крестоносцами Витовта сопровождали князья Юрий Пинский, Михаил Заславский, Александр Стародубский, Иван Ольшанский и Иван Друцкий.

С целью усилить международный статус Великого княжества Литовского и свое положение Витовт дважды (в 1429 и 1430 гг.) делал шаги и собирал съезды мощнейших правителей Европы, чтобы принять королевский титул.


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