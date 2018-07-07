Дети войны: главные звезды сборной Хорватии, которая играет с Россией 3 7.07.2018, 21:43

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После первого тайма счет в матче Россия - Хорватия 1:1.

Внимание миллионов болельщиков в мире вечером 7 июля будет привлечено к национальной сборной Хорватии, которая поборется с Россией. Многие считают Хорватию теневым фаворитом этого первенства. Команда 4-миллионной славянской страны будет бороться со 150-миллионной, пишет nn.by.

Кто эти лидеры хорватской команды, которые могут принести «шашечным» победу?

Лука Модрич

Модрич родился в портовом городе Сплит. Оттуда происходил римский император Диоклетиан, который добровольно ушел в отставку. Остаток жизни он проводил в Хорватии. Легенда говорит, что Диоклетиана пытались уговорить вернуться в Рим, на что мудрый правитель ответил: «Если бы вы видели капусту, которую я вырастил, то никогда бы не предлагали мне это».

Модрич — один из тех футболистов, кого можно называть «детьми войны».

Лука упоминал, что бывало и такое, когда на тренировочное поле прилетала граната и дети все прятались. В ту войну жестоко убили деда Модрича. Отец Степе Модрич ремонтировал автомобили для хорватской армии.

«Он был слишком худой и очень маленький, чтобы кто-то подумал, что с него вырастет футболист», — говорил председатель ФК «Сплит» Йосип Бжела. Модрич и сейчас не впечатляет своими габаритами: его рост всего 172 см, а вес - 66 кг. При этом Лука является одним из самых умных игроков современности.

Карьеру Модрич начал в загребским «Динамо», но после его отдали в аренду в боснийский клуб «Зриньски». Там Модрич становится лучшим игроком лиги. После этого карьера хорвата пошла только вверх. Он закрепляется в основном составе «Динамо», потом переходит в «Тоттенхэм», а уже оттуда в «Реал», в составе которого 4 раза побеждает в Лиге чемпионов.

В личной жизни Лука женат Ваней Боснич, которая работала его … агентом. Они познакомились в 2006 году, а поженились в 2010. В паре сын и дочь.

Иван Ракитич

Футболист родился в крохотном городе Мёлин на севере Швейцарии. Туда его семья переехала из Хорватии. Родители - Лука и Катя — чувствовали напряженность, которая нарастала в Югославии, поэтому приняли решение уехать из страны еще до войны. Отец работал простым строителем. Иван, кстати, тоже поступал в строительный колледж.

Иван никогда не был прилежным учеником в школе. Он сразу принял решение, что лучше свяжет себя с футболом, чем будет читать книжки. И, на удивление, у него это получилось. В 14 лет он попал в структуру футбольного клуба «Базель», а через три года пробился в основной состав.

Выбор национальной сборной для Ракитича был очень сложный. Он долго колебался, выбирать Хорватию или Швейцарию, в которой вырос. Выбор пал на Хорватию, родители говорят, что не влияли на сына, но были этому очень рады. После этого Ракитич приходили угрозы от болельщиков, его освистывали на стадионах. Мол, для кого мы подготовили футболиста. После решения Ивана отцу отказали в получении гражданства Швейцарии.

В 16 лет Иван отверг предложение от агентов Жозе Моуринью, который звал хорвата к себе в «Челси». Из Швейцарии Ракитич сначала уехал в немецкий «Шальке-04», а затем в испанскую «Севилью». Именно в Испании он встретил свою любовь - это официантка Ракель Маври. Она приносила футболисту заказанный торт. Сейчас у пары две дочери.

Сам Ракитич играет в основном составе «Барселоны» с Месси и Суаресом

Деян Ловрен

29-летний защитник «Ливерпуля». Он родом из боснийской Зеницы. И воспоминания о войне очень ярко сохранились в парня. «Мы были с мамой дома, когда услышали сирены, было невероятно страшно. Она взяла меня на руки и отнесла в подвал, мама все время плакала. Это то, что я никогда не забуду. Как такое можно забыть? После того, как все стало тихо пришел наш дядя, который на стареньком автомобиле «Юга» отвез нас в Германию. Так мы стали беженцами », - рассказывал Деян.

В Мюнхене жил дед Деяна по матери. «Если бы мы остались в Боснии, то мои родители могли бы быть убитыми, как и я», - говорил Ловрен.

Маленькому Деяну не понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к немецким реалиям. Даже в детском саду он был далеко не единственным «боснийцем». «Родителям, конечно, было намного труднее», - говорит футболист.

На восьмой год жизни в Германии власти отказали в прошении родителей Лоурена на новую визу. Семьи пришлось возвращаться в Хорватию, в город Карловац. Впрочем, футболист говорит, что без этих испытаний не смог бы стать тем, кем есть сейчас.

Даниэль Субашич

33-летний вратарь «Монако» стал героем 1/8 финала. В серии пенальти против Даниэль Субашич смог вытащить три удара. «Суба» с детства привыкший к трудностям.

Он родился в семье православного серба и хорватки-католичка в курортном Задаре. Сербское происхождение еще ни раз аукнется Даниэлю. Например, отец его девушки Антонии был категорически против отношений дочери с Субашичем. Мол, он серб, о чем может идти речь? Впрочем, молодых это не остановило.

Два года Даниэль думал о том, как не попасть под бомбежки. Рост Даниэля 192 см, поэтому в детстве он больше играл в баскетбол. А когда пришел на первую футбольную тренировку, то сразу сказал, что хочет стать вратарем, так как ему нравится чувствовать ответственность.

С Хорватии Субашич уехал в 27 лет, достаточно зрелый возраст. Все последние шесть лет он стабильно выступает за «Монако». За всю карьеру в хорвата было всего три клуба: «Задар», «Хайдук» и «Монако». Завидная для нынешнего дня стабильность.

После игры с Данией Субашич показал майку со своим другом детства Хрвое Чустичем, который в 24 года умер от страшной черепно-мозговой травмы, которую получил во время игры чемпионата Хорватии. Вратарь называет Чустича своим «ангелом-хранителем».

Марио Манджукич

Родился Марио в городке Славонски-Брод на границе с Боснией. Ежедневно город бомбили, а Марио с сестрой Иваной прятались в подвалах. Правда, в 1992-м семья уезжает в Германию. Дело в том, что отец Марио Мичу, также футболист, заключил контракт с малым клубом «Дитцинген». Это и позволило пережить войну в спокойных условиях.

Там семья прожила четыре года, а после того, как было отказано в виде на жительство, вновь вернулась в Хорватию.

Футболист Манджукич не выделяется особым мастерством. Он не самый яркий и технический, но умеет делать главное - забивать голы. Теперь он забивает за «Ювентус». Посмотрим, удастся ли ему размочить Акинфеева.